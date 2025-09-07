Trotz erstem Gegentor: Sievern bleibt makellos

Der TSV Sievern verteidigte am Samstagnachmittag die Tabellenführung in der Bezirksliga Lüneburg IV. Das schwierige Auswärtsspiel bei der SG Stinstedt entschied er für sich, wobei der Sieg bis tief in die Nachspielzeit hinein auf wackligen Beinen stand.

Die erste Großchance besaßen die Hausherren durch Daniel Shkrebko, der frei vor Niklas Führer auftauchte, aber kein Vorbeikommen am per Fußabwehr haltenden Keeper fand. Auf der Gegenseite steckte Justin Root für Timo Tötheider durch, der überlegt per Flachschuss ins linke Eck vollendete - 0:1 (19.). Die SGS zeigte sich vom Rückstand unbeeindruckt und hatte die nächste dicke Möglichkeit, die Colin Odhiambo infolge einer Kopfball-Vorlage von Marvin Grabau aus kurzer Distanz per Volley vergab. Dennoch fiel der Ausgleich noch vor der Pause. Sievern bekam den Ball mehrfach nicht aus der Gefahrenzone, der nachsetzende Lars Lilienthal wurde von Norman Preuß im Strafraum zu Fall gebracht, woraufhin Schiedsrichter Timo Neumann auf Elfmeter entschied. Nikolai Rohe ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte zum 1:1-Pausenstand - gleichbedeutend mit dem ersten TSV-Gegentor der laufenden Spielzeit.

Elfmeterverursacher Preuß meldete sich nach dem Seitenwechsel eindrucksvoll zurück. In der 51. Minute zirkelte er einen Freistoß aus halblinker Position sehenswert zum 1:2 in den rechten Torwinkel. Anschließend verpassten die Gäste mehrfach die Vorentscheidung. Torhüter Ben Bruns parierte stark, wodurch seine Mannschaft weiter an einen Punktgewinn glauben durfte. Sie kreierte in der Endphase auch mehrere Gefahrenmomente. Führer konnte allerdings kein zweites Mal überwunden werden. Stattdessen erreichte in der Nachspielzeit ein langer Ball von Bennet Zander den eingewechselten Meiko Gagelmann, der sich gegen Sebastian Teute durchsetzte und das 1:3-Endresultat herstellte.

Somit gewann der TSV Sievern auch das fünfte Saisonspiel und geht als Tabellenführer ins Aufeinandertreffen mit dem TSV Apensen. Stinstedt ist bereits am Freitagabend beim noch sieglosen Deinster SV gefordert.