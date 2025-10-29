Trotz „Ergebniskrise“ – Seitz glaubt an „wertvolle Erfahrungen“ für Bayern-Talente

Die U23 des FC Bayern tut sich in dieser Saison sehr schwer. Personelle Engpässe sind trotz der Vielzahl an Talenten an der Tagesordnung.

Auch in der laufenden Saison hat Holger Seitz in bislang 13 Partien bereits 30 Spieler eingesetzt, mit Lennart Karl und Wisdom Mike waren sogar zwei Shootingstars je einmal für die kleinen Bayern am Ball. Trotzdem oder vielleicht genau deswegen läuft es noch nicht. Am gestrigen Dienstagabend, drei Tage nach der 3:4-Niederlage gegen den am heutigen Mittwoch im DFB-Pokal gegen Magdeburg geforderten FV Illertissen, reichte es gegen den Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth nur zu einem 1:1-Unentschieden.

München – 45 Spieler waren in der vergangenen Spielzeit für die U23 des FC Bayern in der Regionalliga im Einsatz. Zählt man die Talente dazu, die nur im Training mitgemischt haben, aber nicht auf Einsatzminuten gekommen sind, sind es mit 89 Spielern sogar beinahe doppelt so viele.

Zur Pause führten die Münchner Youngster noch dank des Kopfballtreffers von Robert Deziel Junior mit 1:0, doch die Gäste verdienten sich nach dem Seitenwechsel das Unentschieden und glichen kurz vor Schluss aus. „Wir haben in der ersten Halbzeit den Sieg aus der Hand gegeben, weil wir gute und glasklare Torchancen gehabt, aber das zweite Tor nicht draufgelegt haben“, sagte Seitz nach der Partie. „So stand es 1:0 und wir haben im Verlauf der zweiten Halbzeit immer mehr Probleme bekommen.“

Der Cheftrainer räumt ein, dass seine Mannschaft im Moment nicht stabil sei, auch, weil es immer wieder personelle Engpässe gibt. Am Dienstagabend fehlten etliche Spieler angeschlagen oder wurden, wie Keeper Leon Klanac, in den Profikader für die DFB-Pokal-Partie gegen Köln berufen. Mit Hannes Heilmair und Leonard Ruland füllten sogar zwei Torhüter die Reservebank auf.

„Wir werden sicherlich auch wieder aus der Ergebniskrise herauskommen.“

Holger Seitz

„Wir sind ziemlich gebeutelt, was die Verletztenliste angeht“, sagt Seitz. Am Dienstag werden einige Spieler seines Kaders in Paris in der Youth League zum Einsatz kommen. Es sei für die 17-, 18-, 19-Jährigen, die auch regelmäßig für ihre Heimatländer im Einsatz und somit auf Reisen sind, die x-te englische Woche seit September, wie der 51-Jährige betont.

Dennoch will der ehemalige Profi nicht jammern, sondern blickt voraus. „Das ist eine Situation, die sie weiterbringen wird. Wir werden sicherlich auch wieder aus der Ergebniskrise herauskommen. Und dann werden sie gestärkt sein. Es ist für alle Beteiligten nicht schön, aber wenn sie die Situation meistern, und das werden wir, dann haben sie viele wertvolle Erfahrungen für ihre weitere Karriere gesammelt“, ist sich Seitz sicher. Die nächste Möglichkeit hat er mit seiner Mannschaft am kommenden Wochenende. Die U23 von der Säbener Straße reist am Sonntag zum Oberbayern-Duell nach Eichstätt.