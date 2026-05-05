Trotz Ergebniskrise: Ohlstadt will im Nachholspiel im Rhythmus bleiben

Bis zur Relegation soll Hannes Perfahl (r.) wieder fit sein. Das Thema lässt Trainer Toni Geiger in den letzten Spielen der regulären Saison aber noch nicht zu. – Foto: Oliver Rabuser

Für Geiger und seinen nahezu gleichberechtigten Co-Trainer Rudi Schedler ist die Aufgabenbewältigung derzeit weniger angenehm. Beim SVO drücken keine Erwartungen von außen aufs Gemüt, und ein kameradschaftlicher Umgang untereinander ist auch weiterhin nahtlos vorhanden. Schön ist es dennoch nicht, Woche für Woche als Verlierer oder allenfalls mit einem Punktgewinn in die Dusche zu wandern. Da kann alles noch so wunderbar sein.

Ohlstadt – Drei Spiele bleiben dem SV Ohlstadt noch, um den ersten Sieg im Kalenderjahr 2026 einzufahren. Ehe die Regelspieltage gegen Wolfratshausen und Untermenzing an den beiden kommenden Wochenenden abgearbeitet werden, steht für die Fußballer um Trainer Toni Geiger heute (19.15 Uhr) das Nachholspiel gegen den SV Waldeck Obermenzing an. Der U19-Unterbau des Klubs von der nordwestlichen Stadtgrenze Münchens ist mit der Bezirksliga-Zugehörigkeit auf ungewohnt hohem Niveau unterwegs. Dennoch konnten die Gäste im Laufe dieser Spielzeit durch ihre flotte und ballsichere Spielweise immer wieder überraschen und gehören völlig zu Recht dem oberen Tabellendrittel an.

Ohlsatdt will den ersten Sieg im Jahr – nur mit Willenskraft lässt sich Abstieg verhindern

Ins Grübeln kommen die Sportler, auch wenn es dafür Erklärungen gibt. Beim 2:4 in Geiselbullach am vergangenen Freitag fiel die Ernüchterung erstmals raumgreifend und ungleich stärker aus. Weil man sich bei einem Gegner, der keinen Deut besser war, wieder mal selbst geschlagen hat. Schaurig still war es auf dem Platz, zu vernehmen waren allenfalls kleinere Spuren von Konversationen untereinander.

Schlechte Phasen dürfen sein, auch wenn sie länger als erhofft währen. Zuversicht und Überzeugung aber dürfen als essenzielles Bauteil den Ohlstädter Teamgeist hingegen zu keiner Zeit korrodieren. Den Aufstieg hat der SVO geschafft, weil er willensstärker war als die Gegnerschaft. Und auch nur in dieser Diktion lässt sich die Rückversetzung in die Kreisliga verhindern.

Geiger lässt das Thema Relegation noch nicht zu. Ebenso wenig eine Art präventive Schonhaltung. „Sonst kommen wir aus dem Rhythmus.“ Der Fokus liegt auf „guter Intensität im Training“, gepaart mit Wiederholungen einiger wichtiger Kapitel aus dem Fußballer-Einmaleins. Außen vor bleiben zunächst jene Spieler, die aus Verletzungen kommen. Für das Fegefeuer nach der regulären Runde rechnet Geiger aber wieder fest mit Bernhard Kurz, Luis Steffl, Hannes Fischer, Kevin Lahmeyer und Hannes Perfahl. Letzterer kam am Maifeiertag bereits zum ersten Kurzeinsatz.