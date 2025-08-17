Trotz engagierter Vorstellung: Heidetal erneut mit leeren Händen

Der FC Heidetal musste sich auch im zweiten Landesliga-Spiel geschlagen geben. Der Aufsteiger bot dem TSV Ottersberg zwar bis zum Schluss Paroli, trat die Heimreise aber letztlich doch mit leeren Händen an.

Die beiden Duellanten begannen direkt mit offenem Visier. Nach nur vier Minuten legte Ottersberg Mohammed Tekin per Handelfmeter vor (4.), auf der anderen Seite brachte TSV-Torhüter Leon-Paul Seeger den umkurvenden Daniel Horn zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte Erik Buchmiller zum Ausgleich (9.). Mit einem wuchtigen Abschluss von der Strafraumkante legte Tekin für die Hausherren wieder vor (12.).

Anschließend beruhigte sich das Geschehen ein wenig, auch wenn sich beiden Teams gute Möglichkeiten boten. Schließlich hob Yassin Bekjar das Leder zum 3:1-Pausenstand über Lukas Fabel hinweg ins Netz (38.). Mit dem Anbruch der Schlussphase schöpfte der FCH kurz Hoffnung, als Hennek Wischmann nach einem Zuspiel von der Grundlinie verkürzte (72.). Kurz danach nahm Jannes Siemer aus abseitsverdächtiger Position den Gästen die Aussicht auf Zählbares (78.).