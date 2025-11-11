Trotz Elfmeter-Fehlschuss: FCM-Reserve bezwingt das Schlusslicht

Seitdem Petrik Sander und Pascal Ibold zu den Zweitliga-Profis des 1. FC Magdeburg hochgezogen worden waren, war der FCM-Reserve kein Sieg mehr gelungen. Dies hat sich am Dienstagabend geändert: Nach einem Punkt aus den ersten drei Partien gelang im vierten Auftritt unter Interimscoach Daniel Wölfel ein 1:0-Erfolg über das Schlusslicht.

Damit steht der Aufsteiger, der am 22. November nach Babelsberg muss und wenige Tage später den Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig empfängt, nun auf Rang zehn der Tabelle. Die Zehlendorfer indes konnten die Rote Laterne durch die zehnte Niederlage im 14. Saisonspiel nicht abgeben.

Vor 410 Zuschauern in der Avnet Arena erzielte der bei den Profis aussortierte Robert Leipertz in der 38. Minute den einzigen Treffer des Abends. In der Folge verpassten die Magdeburger eine vorzeitige Entscheidung - unter anderem scheiterte Nick Meier mit einem Elfmeter an Hertha-Keeper Alexios Dedidis (57.). Dennoch brachte die FCM-Reserve ihren sechsten Saisonsieg - und den ersten Dreier unter Wölfel - ins Ziel.

