Trotz Elfer-Frust: Feucht beißt sich nach 0:2 gegen SCG zurück

Es war das erwartete Duell auf Augenhöhe beim Frühschoppen-Heimspiel am Samstagvormittag zwischen Feucht und Großschwarzenlohe: In einer ausgeglichenen Partie waren es vor der Pause vor allem Kleinigkeiten, die das Pendel auf die Seite der Gäste aus Großschwarzenlohe ausschlagen ließen. Zwei Elfmeterpfiffe, wovon vor allem der zweite für ordentlich Diskussionen sorgte, führten zum 0:2-Pausenrückstand. Dennoch fand das Trainerduo um Christian Ulhaas und Felix Spielbühler in der Kabine scheinbar die richtigen Worte, denn die Feuchter Mannschaft steckte keineswegs auf.

Nachdem die Hausherren direkt nach Wiederanpfiff eine brenzlige Situation schadlos überstanden hatten, kippte das Spiel zugunsten der Zeidler. Erst war es das Premierentor von Simon Lang, der nach einer starken Kombination den Anschluss herstellte, ehe Sonnleithner den umjubelten 2:2-Endstand besorgte.

Mit sieben Zählern aus den ersten drei Spielen hatten wohl nur die wenigsten gerechnet. Nun kann der 1. SC Feucht mit breiter Brust und viel Selbstbewusstsein nach Unterreichenbach reisen. Die vergangenen Duelle bei den „Urus“ waren für die Feuchter zwar stets unangenehm und ohne Punkte geblieben, doch den starken Saisonstart möchte der SCU auch am Dienstagabend weiter ausbauen.

Für den 1. SC Feucht ist es bereits das vierte Spiel binnen zehn Tage. Der Start in die Saison war an der Feuchter Waldstraße bislang vielversprechend: Nachdem die Mannschaft die ersten beiden Spiele gegen die Aufsteiger gewinnen konnte, steht man nach dem dritten Spieltag bei sieben Zählern. Nur Mögeldorf und Buckenhofen holten in den ersten drei Spielen mehr Punkte.

Für den SCU verlief der Saisonstart hingegen recht ausgeglichen: Zwei knappen Niederlagen steht ein Erfolg gegenüber. Dementsprechend rangieren die „Urus“ derzeit mit drei Zählern im Tabellenmittelfeld.