Trotz eisiger Temperaturen: Mehr als 400 Zuschauer in der Landesklasse

Gerade einmal acht Kilometer trennen die Sportplätze beider Vereine. Dennoch war es am Sonnabend erst das dritte Pflichtspiel zwischen beiden Teams in den vergangenen zehn Jahren - und dieses ging am Ende vor 430 Besuchern an die Gäste vom Osterweddinger SV.

Schon früh brachte Philipp Nakoinz die Gäste in Führung (10.), kurz nach dem Seitenwechsel baute Ole Lennard Nölle den Vorsprung aus (51.) und spätestens mit dem 3:0 durch Robin Koch (69.) war die Vorentscheidung im stimmungsvollen Nachbarschaftsduell gefallen. "Für die Jungs und den ganzen Ort war dieser Sieg natürlich besonders wichtig, es war eben ein Derby", unterstrich OSV-Coach Uwe Spieß gegenüber der "Volksstimme".

