Trotz einstündiger Überzahl unterliegt Mont Royal Bezirksliga: Schleid festigt Platz drei – Lüxem feiert Derbysieg in Zeltingen – Hetzerath gelingt Last-Minute-Remis.

SV Schleid – SG Zewen 2:0 (1:0)

Im letzten Heimspiel des Jahres auf einem teilweise matschigen und schmierigen Geläuf feierte der SV Schleid seinen insgesamt zwölften Saisonsieg und festigte mit dem siebten Sieg in Folge Platz drei. Im Aufsteigerduell erwies sich Zewen als gut verteidigende und kompakt im Zentrum agierende Mannschaft, doch nach vorn fehlten die Abschlüsse im letzten Drittel. So erwies sich die Schleider Führung von Marius Hugo, dessen Flanke aus dem Halbfeld länger und länger wurde und sich dann hinter Alexander Hinz ins lange Eck senkte, als willkommener Dosenöffner für die Hausherren – 1:0 (35.). Boris Niesen hätte für den SVS nachlegen können, doch Hinz klärte per Fußabwehr.

Die ohne zwölf Stammspieler angereisten Gäste agierten aggressiv in den Zweikämpfen und zeigten eine gute Körpersprache, doch nach vorn kam das Team von Patrick Zöllner über gute spielerische Ansätze nicht hinaus. Bis auf einen Kopfball von Dennis Gasteier wurde es nicht zwingend gefährlich für den Tabellendritten, der in der zweiten Halbzeit mehr investierte, doch sparsam mit seinen Möglichkeiten umging. Erneut zeigte sich Hinz als sicherer Rückhalt für die Trierer, als Sebastian Ting einen an sich selbst verursachten Foulelfmeter nicht im SG-Kasten unterbrachte und Hinz toll parierte (65.).

Als Aaron Matondo in der Schlussphase aus zehn Metern freistehend dem Zewener Keeper in die Arme schoss und die Entscheidung vertagte, war es Tim Hartmann, der nach Pass von Nico Britz mit einer genialen Einzelleistung für das 2:0 sorgte (90.). Schleids Trainer Taner Weins sprach im Nachhinein von „einem Arbeitssieg. Vor allem in der ersten Halbzeit war es kein gutes Spiel von uns. Da war Zewen in der ersten halben Stunde mit einer besseren Körpersprache unterwegs, sie standen sehr kompakt.“ Erst nach dem 1:0 sei das Spiel „flüssiger geworden, weil wir über die Außenpositionen unsere Zweikämpfe gewonnen und dann gute Abschlüsse hatten. Wir sind zufrieden.“ Dessen Pendant Patrick Zöllner kommentierte, dass „wir angesichts der vielen Ausfälle ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Wir haben insgesamt gut verteidigt, waren in den Abschlüssen allerdings entweder zu zögerlich oder nicht gefährlich genug. Die Zielstrebigkeit hat gefehlt.“

SV Zeltingen-Rachtig – SV Lüxem 1:2 (1:1)

Eine schmerzhafte Niederlage musste Zeltingen im Derby gegen Lüxem hinnehmen. Mit dem 1:2 bleiben die Moselaner auch im sechsten Spiel in Folge sieglos und müssen weiterhin mit dem vorletzten Platz Vorlieb nehmen. „Unter normalen Umständen musst du dieses Spiel gewinnen, denn wir hatten allein in der zweiten Halbzeit vier, fünf Hundertprozentige, es aber nicht geschafft, mehr Kapital daraus zu schlagen“, sah SVZR-Spielertrainer Pascal Meschak ein „Spiel, bei dem wir super gekämpft und ein super Gesicht gezeigt haben. Das einzige, was nicht passt, ist das Ergebnis“.

Nils Valerius ließ Lüxem mit einem Schuss aus der Drehung nach 13 Minuten in Front ziehen, doch Florian Blesius fand nach einem Eckball per Kopf die Lücke zum 1:1 (31.). Kurz vor der Pause segelte ein Distanzschuss von Meschak hauchdünn am Pfosten vorbei. Im zweiten Durchgang setzte Zeltingen alles auf eine Karte. Yannik Dietz scheiterte am Lüxemer Keeper Tobias Lamberti, ehe eine Dreifachchance mit Pfosten, Latte und wieder Pfosten von Alexander Kappes, Pascal Zurgeihsel und Felix Franzen längst die Führung hätte bedeuten müssen. „Ein Bauchgefühl“ von Lüxems Coach Oliver Hongla brachte zwei Minuten vor Schluss den Lucky Punch, als Jakob Schäfer eine scharfe Hereingabe von Nils Thörner, der kurz zuvor ebenfalls den Pfosten getroffen hatte, zum 2:1-Siegtreffer verwertete – 1:2 (88.).

Sven Pazen vergab zuvor aus guten Positionen den Siegtreffer für die Hausherren. Oliver Hongla sah „einen verdienten Sieg, auch wenn es sich ungerecht anfühlt für Zeltingen. Die Abwehrleistung war ohne Fehl und Tadel, die heute in der Innenverteidigung agierenden Julius Wiersch und Niclas Lentes haben einen überragenden Job gemacht.“

SV Hetzerath – SG Saartal Trassem 3:3 (1:1)

Als „ärgerlich, aber verdientes Remis für Hetzerath“ bezeichnete Gästecoach Heiko Niederweis das 3:3 auf dem Hetzerather Hartplatz. Zwar blieb der Aufsteiger auch im achten Spiel in Folge sieglos, doch die „Leistung und Moral waren vorbildlich. Eigentlich hätten wir als Sieger vom Platz gehen müssen. Es war eine richtig gute Reaktion auf die letzten unbefriedigenden Partien. Kämpferisch hat die Mannschaft alles gegeben, die Leidenschaft war da“, lobte SVH-Trainer Michael Urbild seine Mannschaft.

Leonard Tonner hatte die Schwarz-Weißen nach 32 Minuten in Führung gebracht, doch mit dem Halbzeitpfiff fand Lukas Kramp mit einer schönen Einzelaktion die Antwort – 1:1 (45.). Zuvor klatschte ein Distanzschuss von Felix Guckeisen an die Latte (8.).

Trassem fand nach dem Wechsel zunächst besser ins Spiel und drehte die kurzweilige Partie durch Dominik Lorth – 1:2 (53.). Mit einem abgefälschten Schuss brachte Nico Schäfer den SVH ins Spiel zurück (71.), bevor Luca Schütz ein Tor wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde. Sieben Minuten vor Schluss traf Kramp per Handelfmeter zum vermeintlichen Siegtreffer für die Saartaler, doch mit der letzten Aktion belohnte sich Hetzerath für den hohen Aufwand. Tonner hatte mit einem Traumtor und einem Volleyschuss nach toller Vorarbeit von Luca Schäfer in letzter Minute zum 3:3 getroffen.