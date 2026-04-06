Trotz einiger Chancen: Dornach unterliegt Unterhaching II

Die Dornacher dominierten lange gegen Unterhaching II. Doch zwei Tore in der Schlussphase besiegelten die bittere 1:2-Niederlage.
Die Überraschung lag in der Luft, doch schließlich standen die Landesliga-Fußballer des SV Dornach angesichts der 1:2-Niederlage gegen die SpVgg Unterhaching II mit leeren Händen da. Der abstiegsbedrohte Neuling verteidigte im Duell mit dem Aufstiegsaspiranten aufopferungsvoll und erarbeitete sich ein Plus an eindeutigen Gelegenheiten. „Wir dürfen uns am Ende nicht beklagen, wenn wir diese klaren Chancen haben und den Ball einfach nicht über die Linie bringen“, sagte Dornachs Trainer Sebastian Wastl, der mit der Darbietung seiner Schützlinge grundsätzlich sehr zufrieden sein durfte.
Gleich zu Beginn versuchten die Gäste, die Heimelf mit aggressivem Pressing zu Fehlern zu zwingen, doch die Dornen blieben ruhig und befreiten sich immer wieder. In der Folgezeit kam die Spielvereinigung unter den Augen ihres Klubpräsidenten Manfred Schwabl zu deutlicher Feldüberlegenheit und startete vorwiegend über die linke Seite aussichtsreiche Offensivaktionen. Doch bis zur Pause blieb es bei zwei Abschlüssen von Nick Kauflers, der aus knapp 16 Metern erst links vorbeischoss (15.) und dann zu zentral abzog, sodass SVD-Keeper Leon Cuni keine Probleme bekam (33.).
Auf der anderen Seite scheiterte der von Lorenz Scholz bediente Can Bozoglu aus zwölf Metern am gut reagierenden Haching-Torwart Maurice Dehler (35.), dann schlüpfte Scholz zwischen Philipp Knörchen und Daris Ibrakovic hindurch und schlenzte den Ball an die Latte (39.).
Die Dornen kamen mit viel Offensivdrang aus der Kabine und überraschten den Favoriten damit offensichtlich. Nach feinem Dribbling von Leon Rexhaj blockte die Hachinger Abwehr zwei Dornacher Versuche, ehe ein Scholz-Kopfball vorbeistrich (48.), dann blieb Can Bozoglu nach schönem Zuspiel von Marko Todorovic gegen zwei Gegenspieler stabil und schob zur 1:0-Führung ein (50.). Kurz darauf verzog Scholz knapp (51.), scheiterte Bozoglu nach starker Bewegung an Dehler (53.) und flipperte der Ball nach einem Todorovic-Freistoß durch den Strafraum, ehe der Schuss von Maurice Albers final geblockt wurde (62.).
„Das 0:1 hat uns sehr beschäftigt und über ein zweites Gegentor hätten wir uns nicht beschweren dürfen“, sagte Gäste-Coach Thomas Kasparetti: „Es war ein hartes Stück Arbeit.“ Hachings „junge Spieltagsmannschaft“ kam jedoch zurück und bewies bei den Treffern von Laris Stjepanovic (70.) und Gibson Nana Adu (90.) individuelle Zweikampfstärke und Coolness im Abschluss.