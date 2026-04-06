Trotz einiger Chancen: Dornach unterliegt Unterhaching II

v.li.: Markus Buck (SV Dornach, 11) Gibson Nana Adu (Haching, 19) flankt in den Strafraum – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Die Überraschung lag in der Luft, doch schließlich standen die Landesliga-Fußballer des SV Dornach angesichts der 1:2-Niederlage gegen die SpVgg Unterhaching II mit leeren Händen da. Der abstiegsbedrohte Neuling verteidigte im Duell mit dem Aufstiegsaspiranten aufopferungsvoll und erarbeitete sich ein Plus an eindeutigen Gelegenheiten. „Wir dürfen uns am Ende nicht beklagen, wenn wir diese klaren Chancen haben und den Ball einfach nicht über die Linie bringen“, sagte Dornachs Trainer Sebastian Wastl, der mit der Darbietung seiner Schützlinge grundsätzlich sehr zufrieden sein durfte.

Gleich zu Beginn versuchten die Gäste, die Heimelf mit aggressivem Pressing zu Fehlern zu zwingen, doch die Dornen blieben ruhig und befreiten sich immer wieder. In der Folgezeit kam die Spielvereinigung unter den Augen ihres Klubpräsidenten Manfred Schwabl zu deutlicher Feldüberlegenheit und startete vorwiegend über die linke Seite aussichtsreiche Offensivaktionen. Doch bis zur Pause blieb es bei zwei Abschlüssen von Nick Kauflers, der aus knapp 16 Metern erst links vorbeischoss (15.) und dann zu zentral abzog, sodass SVD-Keeper Leon Cuni keine Probleme bekam (33.).