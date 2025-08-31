Trotz einer Vielzahl von Chancen der fehlenden Routine Tribut gezollt

Nach diesem Anfangsschock stabilisierte sich die Verteidigungsreihe, die sich zum ersten Mal in dieser Formation finden musste. Während dem Mittelfeld noch ein kontinuierlicher Taktgeber fehlt, ist die Sturmreihe das Juwel der Östringer Zweitvertretung.

Kaum war das Spiel vom sehr gut leitenden Unparteiischen Joel Dongoung angepfiffen worden, geriet der FC Östringen 2 in Rückstand. Die neuformierte Abwehr - ausschließlich sehr junge Nachwuchskräfte - hatte sich kaum sortiert, als Torhüter Maxim Hohlweck, den Ball zum 0:1 aus dem Netz holen musste.

Die Fußballvereinigung Neudorf trat in Bestbesetzung auf und wenn deren Stürmer nicht so oft ins Abseits gelaufen wären, hätte sie zur Halbzeit schon klarer führen können. Das war auch der Verdienst der jungen FCÖ Verteidiger.

Im Laufe der ersten 45 Minuten konnte die Heimmannschaft allmählich dem Gast spielerisch Paroli bieten und durch Kapitän Tim Koch, Marius Bentheimer, Florian Beil und - nicht zu vergessen Sydney Wystrach - vielversprechende Aktionen kreieren.

In der 42. Minute wurde die Hoffnung auf den verdienten Ausgleichstreffer kurz vor dem Halbzeitpfiff erfüllt, als Levin Rattay Koch mustergültig auflegte und dieser den erlösenden 1:1 Halbzeitstand erzielte.

Kurz nach dem Anstoß zur zweiten Hälfte wurde der Gastgeber innerhalb von 120 Sekunden zweimal eiskalt erwischt, als in der 47. und 49. Minute die Neudorfer mit 3:1 in Führung gingen. Wiederum stand die Abwehr nach der Pause nicht kompakt genug und so konnten die Roten ohne große Schwierigkeiten vorlegen.

Danach war das junge Östringer Team – vier Jungs gerade mal um die zwanzig – wieder auf Augenhöhe. In dieser Phase hätte der FCÖ2 durchaus einen weiteren Torerfolg erzielen können, doch die sich frei vor dem Gästetor bietenden Möglichkeiten wurden überhastet vergeben.

Endlich in der 57. Minute einmal ein gelungener Spielzug über Koch, Bentheimer zu Beil, dessen Treffer zum 2:3 den Anschluss bedeutete. Nach diesem Tor musste sich Neudorf etwas zurückziehen, da dieses Tor beim Gastgeber weitere Kräfte freisetzte und mehrere Möglichkeiten im Minutentakt mit Pfosten- und Lattenschüssen herausgespielt oder freistehend vergeben wurden.

In der letzten Spielphase dominierte der Kampf um den Ball, so dass auch Neudorf noch zusätzliche Chancen hatte, den Deckel drauf zu machen. Aber letztendlich endete die Begegnung wie die vorsonntägliche mit einem unbefriedigenden Ergebnis für die Einheimischen, bei dem Aufwand und Ertrag unterschiedlich verteilt waren.

Wenn in den nächsten Paarungen wieder alle fehlenden Kräfte präsent sein werden, wird die Reserve des Landesligisten sicherlich zu ihren ersten Punkten kommen.

(R.J./E.O.)