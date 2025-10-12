„Das war nicht unser bestes Spiel“ – Jetzendorfs Trainer Markus Pöllner. – Foto: Habschied

Trotz einer Stunde in Unterzahl – Jetzendorf holt Auswärtssieg Landesliga Südwest Verlinkte Inhalte Landesliga Südwest Memmingen II Jetzendorf

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf gewinnt beim FC Memmingen II – trotz langer Unterzahl.

Trotz fast einer Stunde in Unterzahl haben sich die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf am Samstag beim FC Memmingen II mit 1:0 durchgesetzt. Die Elf von Trainer Markus Pöllner verdiente sich die drei Punkte durch großen Kampfgeist und hohe Effizienz – und mischt damit als Dritter weiterhin in der Spitzengruppe der Landesliga Südwest mit. Gestern, 13:00 Uhr FC Memmingen Memmingen II TSV Jetzendorf Jetzendorf 0 1

Schon die Anfangsphase zeigte, dass es in dieser Liga keine einfachen Spiele gibt. Die Jetzendorfer dominierten die Begegnung, fanden gegen die kompakt verteidigende Memminger Reserve aber kaum Wege zum Tor. „Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, aber keine klaren Lösungen“, analysierte Spielertrainer Markus ㈠Pöllner. Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. So war die einzige nennenswerte Szene vor der Pause der Platzverweis gegen Daniel Witetschek. Der Jetzendorfer Torhüter sah in der 38. Spielminute nach einem Foul als letzter Mann die Rote Karte. „Das hat die Statik des Spiels natürlich geändert”, so Trainer Pöllner.