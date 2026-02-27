Trotz durchwachsener Vorbereitung: SVH will gegen Kottern punkten Bayernliga Süd startet von Patrik Stäbler · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

„Super wichtig, ihn wieder auf dem Platz zu haben“: SVH-Kapitän Daniel Steimel (rot) meldet sich zurück. – Foto: brouczek

Der SV Heimstetten empfängt am Samstag den TSV Kottern. Trainerin Sarah Romert setzt auf eine verbesserte Defensive nach dem Trainingslager.

Die Ergebnisse in den Testspielen sind für den SV Heimstetten – und das ist noch freundlich ausgedrückt – wenig erbaulich gewesen. Fünfmal schnürte der Tabellensiebte der Bayernliga Süd in der Wintervorbereitung die Fußballschuhe, doch heraus kamen lediglich ein Unentschieden und vier Niederlagen. Wer nun aber glaubt, dass sie beim SVH vor dem Wiederbeginn der Punktspielrunde an diesem Samstag um 14 Uhr daheim gegen den TSV Kottern Trübsal blasen würden, der sieht sich getäuscht. „Ich denke, wir haben das Beste aus der Vorbereitung gemacht“, sagt Trainerin Sarah Romert. Zwar räumt sie ein, dass es „viele Hürden und Hindernisse“ gab – allen voran drei Testspiele, die wetterbedingt oder wegen Personalmangel abgesagt wurden. Zugleich habe ihre Mannschaft „super gut mitgezogen“. Und vor allem ein viertägiges Trainingslager in Kroatien „hat uns nach vorne gebracht“, ist die 30-Jährige überzeugt.

Der Fokus in Istrien – und in der ganzen Vorbereitung – lag dabei auf der Defensive. „Wir haben daran gearbeitet, in der Abwehr konsequenter zu sein“, sagt Sarah Romert. Schließlich habe ihr Team in diesem Bereich bislang „viel Luft nach oben“ gelassen. Tatsächlich hat der SVH in 20 Spielen satte 32 Gegentore kassiert. Da half es wenig, dass der Club mit 41 Treffern den drittstärksten Angriff der Liga stellte. Ganze sieben Tore gingen dabei aufs Konto von Yamin H-Wold, der aktuell verletzungsbedingt außen vor ist – ebenso wie Severin Müller, Yannick Günzel und Ikenna Ezeala. Wieder an Bord ist dagegen Kapitän Daniel Steimel, der beim jüngsten 1:1 im Testspiel gegen den Bayernliga-Spitzenreiter TSV 1860 München II als Torschütze glänzte.