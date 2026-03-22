Trotz durchwachsener Leistung: Antdorf/Iffeldorf siegt in Bichl mit 2:1

Maximilian Panholzer trifft den entscheidenden 11m zum Sieg – Foto: Tamara Rabuser (or)

Die SG Antdorf/Iffeldorf gewinnt glücklich in der Nachspielzeit. Coach Staiger kritisiert den Auftritt seines Teams deutlich.

Die Ergebnisse passen, bei der Leistung tut sich allerdings ein gewaltiger Spielraum auf. Die SG Antdorf/Iffeldorf gewinnt ihr Sonntagsspiel bei den SF Bichl mit Ach und Krach, hat aber nach dem 2:1-Erfolg im Loisachtal einen recht deutlichen Kurs auf die Aufstiegsplätze in der Kreisklasse 3 genommen. Natürlich nahm Jürgen Staiger die jüngsten Ergebnisse der Konkurrenz zur Kenntnis. „Wir sind dabei“, unterstrich der Coach in seiner dritten Partie nach der Rückkehr zur SG. Staiger ist aber erfahren und reflektiert genug, um zu wissen, dass es auf der Duselschiene auf Dauer nicht weitergehen dürfte. „Von uns muss viel mehr kommen.“

Immer wieder Rückschläge

Diese Thematik begleitet die Gäste ja nun schon die gesamte Saison. Minimalistenfußball, der trotz aller Qualität im Kader immer wieder zu Rückschlägen führt. Der in Summe relativ jungen Mannschaft fehlen examinierte Führungspersönlichkeiten. In dieser Richtung könnte demnächst mit Blick auf das kommende Spieljahr etwas passieren. Bis dahin muss es der aktuelle Kader wuppen. Und auch der sollte eigentlich reichen, um am Aufstieg zu kratzen. Möchte man meinen.

In Bichl war man sich offenkundig mal wieder zu fein, sich dem spielerisch limitierten, aber fortwährend kämpferisch eingestellten Aufsteiger in notwendiger Weise entgegenzustellen. Lange Bälle, wenn Passspiel angesagt war, ein Querball zu viel, wenn es flott nach vorn gehen sollte. „Wir hatten nicht unseren besten Tag“, räumte Staiger ein. Was den Coach tatsächlich störte, war das Herumgedümpel seines Teams, das „ohne Überzeugung und Wille gespielt“ habe. „So kannst du gegen so einen Gegner nicht gewinnen.“ Hätten die Antdorfer und Iffeldorfer wohl auch nicht, wäre nicht Glücksgöttin Fortuna mit einem Faible für die Gäste behaftet gewesen.

„Wir haben immer das Falsche gemacht“, beschrieb Staiger die Partie bis in deren Schlussphase. Dann ereignete sich Merkwürdiges. Der eingewechselte Max Panholzer hatte Bock, zum Helden zu werden. Beim Lupfer in den Sechzehner glänzte der Routinier mit feiner Ballannahme und Vollstreckerqualitäten gleichermaßen – 1:0. Postwendend aber der Ausgleich. Gepennt beim Eckball – Sieg verschenkt? Iwo! Denn nach einem abgewehrten Freistoß packte ein Bichler Akteur bei Denny Krämers Nachschuss mit den Händen zu. Panholzer legte sich den Ball auf den Elferpunkt und schoss mit der letzten Aktion der Partie locker zum knappen Sieg der SG Antdorf/Iffeldorf ein.