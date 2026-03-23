Trotz durchwachsener Leistung: Antdorf/Iffeldorf siegt in Bichl

Maximilian Panholzer trifft den entscheidenden 11m zum Sieg – Foto: Tamara Rabuser (or)

Die Ergebnisse passen, bei der Leistung tut sich allerdings ein gewaltiger Spielraum auf. Die SG Antdorf/Iffeldorf gewinnt ihr Sonntagsspiel bei den SF Bichl mit Ach und Krach, hat aber nach dem 2:1-Erfolg im Loisachtal einen recht deutlichen Kurs auf die Aufstiegsplätze in der Kreisklasse 3 genommen. Natürlich nahm Jürgen Staiger die jüngsten Ergebnisse der Konkurrenz zur Kenntnis. „Wir sind dabei“, unterstrich der Coach in seiner dritten Partie nach der Rückkehr zur SG. Staiger ist aber erfahren und reflektiert genug, um zu wissen, dass es auf der Duselschiene auf Dauer nicht weitergehen dürfte. „Von uns muss viel mehr kommen.“

Immer wieder Rückschläge

Diese Thematik begleitet die Gäste ja nun schon die gesamte Saison. Minimalistenfußball, der trotz aller Qualität im Kader immer wieder zu Rückschlägen führt. Der in Summe relativ jungen Mannschaft fehlen examinierte Führungspersönlichkeiten. In dieser Richtung könnte demnächst mit Blick auf das kommende Spieljahr etwas passieren. Bis dahin muss es der aktuelle Kader wuppen. Und auch der sollte eigentlich reichen, um am Aufstieg zu kratzen. Möchte man meinen.