Trotz drohendem Bezirksliga-Abstieg: Franco Simon verlängert „unabhängig von der Liga“

Kaufering – Ein starkes Signal zum richtigen Zeitpunkt. Mit der kleinen Erfolgsserie von vier ungeschlagenen Spielen jetzt die freudige Nachricht. Franco Simon bleibt als Trainer des VfL Kaufering an Bord – unabhängig von der Liga. Im Spiel gegen Landesliga-Meister entscheidet sich, ob Kaufering in die Relegation muss.

Mit der Vertragsverlängerung setzt der VfL Kaufering ein klares Zeichen: Kontinuität und Stabilität stehen im Vordergrund. Der Verein hat sich das Ziel gesetzt, die Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln. In den vergangenen Monaten wurden zahlreiche junge Spieler in den Kader integriert – deren Förderung und Entwicklung stehen auch im Fokus der weiteren Arbeit. Die Verantwortlichen sehen eine positive Entwicklung. Die Mannschaft hat gerade auch in den letzten Spielen gezeigt, wie sie erfolgreich auftreten kann.

Franco Simon über den Saisonendspurt

„Das wäre natürlich die Sahne auf der Kirsche, wenn wir der Abstiegsrelegation entkommen, aber es ist natürlich schon recht schwierig. Wir haben es nicht selber in der Hand. Gegen den Meister zu spielen, ist kein Selbstläufer. Die sind sicherlich hungrig, die Saison mit einem Sieg zu beenden“, sagt Simon. Auch die Abstiegsrelegation sei eine Herausforderung, weil es gute Bezirksligisten gebe.

Rückblickend wird deutlich, dass gerade zu Saisonbeginn wichtige Punkte liegen gelassen wurden. Nach 15 Spieltagen standen lediglich zehn Zähler auf dem Konto. Grundsätzlich soll alles stabilisiert werden. „Du hast Druck. Du bist immer verdammt, zu gewinnen“, sagt Simon. Die Defensive soll weiter verstärkt werden, weil in den letzten Monaten zu viele Gegentore kassiert wurden. „Es ist gut, dass wir vorne viele Tore schießen, das muss aber im Ausgleich zu der Defensive stehen“, sagt Simon, der Verstärkung im Trainerteam bekommt. Als Co-Trainer kommt Alexander Wagner von der FT Jahn Landsberg zum VfL.

Die Vermeidung der Abstiegsrelegation ist noch möglich, aber unwahrscheinlich

Das Rennen um die beiden besten Landesliga-14. geht in die heiße Phase. Die zwei punktbesten Tabellen-14. entgehen der Abstiegsrelegation. Kaufering steht vor dem letzten Spieltag mit 38 Punkten auf Rang 15 und hätte noch die Möglichkeit zu den beiden besten Landesliga-14. zu gehören. Um dazuzugehören, müssten die Kauferinger Jungs den Meister der Landesliga Südwest aus Gundelfingen schlagen. Gleichzeitig muss Dachau 65 gegen Ehekirchen verlieren.

Franco Simon über seine bisherige Zeit in Kaufering

Simon steht seit dem 16. Spieltag an der Seitenlinie und holte 28 Punkte mit den Jungs in 18 Spielen. „Das ist befriedigend, aber es reicht nicht aus, um im sicheren Tabellenmittelfeld zu stehen“, sagt Simon. Einen echten Erfolg gibt es im Saisonendspurt. „Die vier ungeschlagenen Spiele sind gut für das Gemüt. Da spreche ich jetzt mal für alle, ob für Trainer, Vorstand, Spieler und Torwart. Das ist für jeden ein gutes Gefühl, vor allem weil wir in den letzten vier Spielen mindestens drei Tore geschossen haben und gleichzeitig auch weniger Gegentore gefallen sind, als bei manch anderen Spielen. Wir wollen unabhängig von der Liga in der kommenden Saison einfach auch eine gute Rolle spielen im Wettbewerb“, sagt Simon. Deshalb soll auch im Sommer der ein oder andere neue Spieler integriert werden. (fz)