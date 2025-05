Trotz drohendem Abstieg: Uphusen verlängert mit Trainer Büyükata

Der TB Uphusen besitzt nur noch geringe Chancen auf den Verbleib in der Landesliga Lüneburg. Obwohl der erst vor rund einem Monat eingestiegene Trainer Turan Büyükata nicht für die Wende sorgen konnte, wird er auch in der kommenden Spielzeit unabhängig von der Spielklasse seiner Tätigkeit nachgehen.

Ursprünglich sollte der A-Lizenzinhaber den TBU lediglich im Landesliga-Endspurt betreuen. Doch trotz nur drei Punkten aus vier Spielen, wobei alle Niederlagen knapp ausfielen, entschieden sich beide Seiten für die Fortsetzung für der Zusammenarbeit. „Ich habe in meiner kurzen Zeit in Uphusen schnell gemerkt, was für ein großes Potenzial in diesem Verein steckt. Da kann man noch so viel herausholen“, erklärte Büyükata gegenüber der Kreiszeitung.

Der Coach zeigte sich angetan von seiner Mannschaft, die den Ruf besitzt, einen durchaus nicht ganz einfachen Charakter zu haben. Vorgänger Christian Ahlers-Ceglarek räumte auch deshalb freiwillig seinen Posten. „Die Jungs verfügen nicht nur über jede Menge Qualität, sondern ziehen auch im Training immer alle voll mit. Das hat gleich auf Anhieb gepasst“, sagte dagegen Büyükata, der zudem davon berichtete, dass ein Teil des Kaders an ihn herangetreten sei, um ihn von einem Verbleib zu überzeugen.