Gegen den SV Heißen behielt die Arminia mit 5:2 die Oberhand. – Foto: Bastian Beckers

Trotz dreier Test-Erfolge: Klosterhardt-Coach Landers äußert Kritik Bezirksliga, Gruppe 6: Der Auftakt in die Sommer-Vorbereitung hätte für Landesliga-Absteiger DJK Arminia Klosterhardt definitiv schlechter laufen können: Die bisherigen drei Tests gingen allesamt mit einem drei Tore-Vorsprung gewonnen. Dennoch sieht Arminia-Coach Marcel Landers Verbesserungspotenzial. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 6 Arm. Kloster GSV Moers Sterk. 06/07 VfB Homberg II + 2 weitere

Landesliga-Absteiger DJK Arminia Klosterhardt ist erfolgreich in die Sommer-Vorbereitung auf die anstehende Spielzeit in der Bezirksliga, Gruppe 6 gestartet. Gegen die A-Ligisten SV Heißen, 1. FC Hirschkamp und die Reserve von RW Oberhausen gelangen jeweils deutliche Erfolge. Vor dem anstehenden Test gegen Landesligist GSV Moers am Wochenende sieht Chefcoach Marcel Landers dennoch nicht alles im Reinen und kritisiert gegenüber der WAZ insbesondere die Leistung im zweiten Test gegen Hirschkamp.

Für die DJK Arminia Klosterhardt scheint die Ausgangslage vor der kommenden Bezirksliga-Saison klar: Die Elf von Cheftrainer Marcel Landers geht als Landesliga-Absteiger als einer der Titelfavoriten in die kommenden Spielzeit und will diese Rolle auch von Beginn an untermauern. Auch in der Vorbereitung hat der 40-jährige Übungsleiter hohe Ansprüche an seine Spieler und sieht trotz der deutlichen Testspiel-Siege Verbesserungspotenzial. Lenders: „Mir hat einiges gar nicht gut gefallen“

So., 13.07.2025, 15:00 Uhr 1. FC Hirschkamp Hirschkamp DJK Arminia Klosterhardt Arm. Kloster 1 4 Abpfiff Insbesondere nach dem 4:1-Erfolg gegen den unterklassigen 1. FC Hirschkamp bemängelte der Chefcoach die fehlende Konzentration seiner Akteure: „Wir hatten die Spielkontrolle und eine bessere Grundkondition. Die Fehlerquote beim ersten Kontakt und Passspiel was allerdings definitiv zu hoch. Mir hat einiges gar nicht gut gefallen“, hadert Landers mit der Spielweise seiner Mannschaft. Obwohl die Begegnung schlussendlich klar mit 4:1 zugunsten der Arminia entschieden wurde, weiß der Übungsleiter, dass es noch einiges zu verbessern gilt, um in den kommenden Tests und in der anstehenden Saison gut dabei zu sein.

Nachdem Klosterhardt in der Vorsaison als Tabellenvorletzter der Landesliga bereits vorzeitig den Klassenerhalt verpasste, soll nun der direkte Wiederaufstieg in Anspruch genommen werden. Auch deshalb sind die Ansprüche beim Trainer groß, schließlich könne dieser „trotz müder Beine und leerer Köpfe schon etwas mehr erwarten“, wie Landers in Bezug auf die Hischkamp-Partie schlussfolgert. Voller Testspiel-Kalender