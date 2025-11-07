Trotz drei Niederlagen in Folge: Ismanings Blick geht nach vorne

Mit drei Niederlagen hat der FC Ismaning eine eigentlich sehr ordentliche Vorrunde in der Fußball-Bayernliga abgeschlossen und damit steht er gleich wieder bedrohlich nahe an der Abstiegszone. Der Rückrundenstart gegen den Aufsteiger TuS Geretsried (Samstag, 14 Uhr) bekommt damit eine besondere Bedeutung.

Im Hinspiel gab es ein 1:1 und auch nach der Hinrunde sind die beiden Verein eng beisammen mit jeweils 18 Punkten auf dem Konto. Damit haben sie nur vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegation. Für die Ismaninger ist das bitter, weil sie zwischenzeitlich fast den Anschluss an das Mittelfeld der Liga geschafft hatten und der Vorsprung auf die Kellerkinder sehr komfortabel war.

Aber auch jetzt mit dem geschmolzenen Abstand bewahrt Coach Xhevat „Jacky“ Muriqi die Ruhe. Selbst ein eventuelles Abrutschen in die Relegationszone wäre keine Vorentscheidung. Muriqis Blick geht aber nach vorne, weil sein Team mit einem Dreier gegen Geretsried wieder Luft bekommen kann. Bei einem Sieg zum Rückrundenstart könnte es auch eine Rolle spielen, dass der FCI den direkten Vergleich gegen einen Tabellennachbarn gewonnen hat.

Muriqi sieht seine Mannschaft trotz der drei Niederlagen nicht in einem negativen Lauf. Vor allem könne man auf dem starken Spiel gegen Tabellenführer TSV 1860 München II aufbauen. Der Coach betont, dass Ismaning voll auf Augenhöhe mit der Nummer eins der Liga war, nur die Belohnung in Form von eigenen Toren blieb aus. Das letzte Spiel ohne eigenes Tor absolvierte der FCI am 18. August gegen den FC Schwaig (0:1), aber zuletzt gelang eben immer nur ein eigener Treffer. In diesem Jahr hat Ismaning nicht die Stabilität, dass ein Tor mit hoher Wahrscheinlichkeit den Sieg bringt.

Bester Torjäger der Ismaninger ist weiterhin Sandro Cazorla, der mit sieben Toren in 15 Spielen immer noch ein Kandidat für das klassische Topstürmer-Ziel 15 Saisontore ist. Seit vielen Jahren hatte Ismaning keinen 15-Tore-Mann mehr. Cazorla, der einst für Kirchheim in der Landesliga 23 Treffer erzielte, begegnet diesmal so ein bisschen die Vergangenheit. Er kam aus der Jugend von Geretsried heraus in den Herrenbereich.

Top-Torjäger Carzola in schlechter Phase

Mit zwei Toren in neun Spielen lief es bei ihm zuletzt nicht ganz so gut, zumal der Ehrentreffer in Landsberg (1:7) eher statistischen Wert hatte. „Ich bin weiter sehr zufrieden mit ihm“, sagt Muriqi, „Sandro arbeitet super für die Mannschaft.“ Der Trainer sieht die Verantwortung für mehr Torerfolge auf viele Schultern verteilt. Man habe eine Handvoll Spieler dafür. Bitter ist es, dass der zweitbeste Ismaninger Torschütze Alessio Thies (vier Tore in sieben Spielen) nach zuletzt bombenstarken Auftritten verletzt passen muss. Gegen Geretsried wird er sicher nicht im Kader der Ismaninger stehen. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer – Liuzza, Weber, Maxhuni, Pollio (Wild) – Streibl, P. Kuhn, Vourtsis, Zehetbauer (Shcherbyna), Guinari (Ouro-Akpo Adjai) – Cazorla.