Trotz drei Gröber-Tore: Falkenberg holt Big Points im Abstiegskampf

Der SC Falkenberg hat drei wichtige Heimpunkte einheimsen können – Foto: Charly Becherer

Der SC Falkenberg hat einen Meilenstein für den Klassenerhalt in der Bezirksliga West gesetzt. Am Freitagabend hielt der Neuling aus dem Rottal den TV Aiglsbach in einer dramatischen Begegnung mit 4:3 nieder. Obwohl Gäste-Goalgetter Manfred Gröber einen Dreierpack schnürte - der 33-jährige Routinier stockte sein Trefferkonto damit auf 32(!) Einschüsse auf - durften am Ende die Hausherren jubeln, bei denen Alexander Diem sich ebenfalls dreimal in die Torschützenliste eintragen konnte. Der SCF hat sich damit gehörig Luft im Abstiegskampf verschafft und steht nun bei 31 Zählern. Für die unterlegenen Hallertauer ist ohnehin schon länger klar, dass in beide Tabellenrichtungen nichts relevantes mehr passieren wird.





Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Wir haben alles reingehauen und drei sehr wichtige Punkte geholt. Das Spiel war sicherlich etwas wild und in der Schlussphase wurde es leider auch sehr hektisch. Unter anderem wurde in der Nachspielzeit unser Torwart brutal niedergestreckt - eine Aktion, die völlig überflüssig und unfair war. Wir müssen abwarten, wie schwer die Verletzung dann letztlich wirklich ist. Unmittelbar vor der Pause mussten wir Martin Aich bereits mit einer Muskelgeschichte auswechseln, außerdem hat Andreas Niedermeier kurz vor Schluss wegen einer Notbremse Rot gesehen. Personell wird es für uns dadurch sehr schwierig."





Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Wir wussten, was auf uns zukommt, haben aber dennoch viel zu luftig verteidigt. Falkenberg hat fast nur mit langen Bällen agiert, das aber gut gemacht. In der Defensive haben wir uns viel zu viele Fehler erlaubt, die bitter bestraft wurden. Vom Spiel hatten wir mehr und hinten raus auch noch zwei hundertprozentige Möglichkeiten, die der SC-Torhüter sensationell pariert hat, zum Ausgleich. Eine unnötige Niederlage, die wir uns allerdings selbst zuzuschreiben haben. Zu allem Überfluss hat sich unser Spielführer Fabian Rasch kurz vor Schluss wohl auch noch einen Muskelfaserriss zugezogen, der wohl gleichbedeutend mit dem Saisonende für ihn sein dürfte."