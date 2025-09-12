Trotz doppelter Unterzahl – Weiche Flensburg ringt Drochtersen nieder

Weiche Flensburg 08 trotzt allen Widrigkeiten: Trotz zwei Platzverweisen und großer Dominanz der Gäste aus Drochtersen/Assel gelingt der Heimelf ein kämpferischer 3:2-Sieg. Matchwinner ist Sandro Plechaty mit einem sehenswerten Sololauf. Ein Spiel, das Mut, Wille und Leidenschaft in den Vordergrund stellte.

Flensburg – Es war ein Spiel, das man so schnell nicht vergisst: Vor 848 Zuschauern in Flensburg besiegte die Heimelf von Trainer Benjamin Eta den favorisierten SV Drochtersen/Assel mit 3:2 – und das trotz zweier Platzverweise. Weiche Flensburg 08 verteidigte in doppelter Unterzahl leidenschaftlich und effektiv, während Drochtersen seine zahlreichen Chancen nicht nutzen konnte.

Erste Halbzeit: Tore, Karten und Effizienz

Die Partie begann intensiv und früh mit dem ersten Paukenschlag: In der 8. Minute erzielte Raul Celotto mit einem spektakulären Distanzschuss aus 35 Metern das 1:0 für die Gastgeber. Drochtersen/Assel schlug jedoch schnell zurück: Nach einer missglückten Ecke und einem Patzer von Keeper Rust stocherte Allah Aid Hamid den Ball zum 1:1 über die Linie (10.).

Doch die Antwort der Flensburger ließ nicht lange auf sich warten: In der 16. Minute setzte Sandro Plechaty mit einem starken Pass Moritz Göttel in Szene, der frei vor dem Tor eiskalt blieb und zur erneuten Führung traf – 2:1 für Weiche.

Die Partie blieb nicht nur torreich, sondern wurde zunehmend hitziger. Erst musste Theo Behrmann mit Gelb-Rot (29.) vom Platz, später sah auch Kevin Ntika (49.) nach einem harten Foulspiel glatt Rot. Flensburg war nun nur noch zu neunt – dennoch führten sie zur Pause verdient, weil sie ihre wenigen Chancen konsequent nutzten.

Zweite Halbzeit: Drochtersen dominiert – aber trifft nicht

Mit zwei Mann mehr übernahm Drochtersen/Assel erwartungsgemäß das Kommando. Die Niedersachsen schnürten Flensburg über weite Strecken in deren Hälfte ein, entwickelten dabei jedoch zu selten echte Torgefahr.

Ein Tor gelang dennoch: In der 55. Minute konnte Jannes Wulff einen Abpraller nach einem Fernschuss von Geißenzum verdienten 2:2 verwerten. Spätestens jetzt schien das Spiel zu kippen – doch es kam anders.

In der 68. Minute sorgte Sandro Plechaty für die Szene des Spiels: Auf der linken Seite tankte er sich in den Strafraum durch, scheiterte zunächst, bekam den Abpraller aber zurück und schlenzte den Ball aus 15 Metern sehenswert ins lange Eck – 3:2 für Flensburg trotz doppelter Unterzahl.

Drochtersens Chancenwucher und Flensburgs Abwehrschlacht

Die Schlussphase gehörte ausschließlich den Gästen, doch sie scheiterten immer wieder an sich selbst oder an der beherzten Defensive der Flensburger. Dallmann, Cebulla, Wulff und Mohr ließen teils hundertprozentige Chancen liegen – teilweise aus wenigen Metern.

In der 88. Minute rettete Guder auf der Linie, nachdem Keeper Rust erneut patzte. Trotz über sieben Minuten Nachspielzeit gelang Drochtersen kein Treffer mehr. Weiche Flensburg 08 rettete die knappe Führung über die Zeit – unter dem Applaus des Publikums.

Fazit:

Ein unfassbares Spiel, das alles bot: Fünf Tore, zwei Platzverweise, große Emotionen – und einen Sensationssieg für Weiche Flensburg. Drochtersen/Assel kontrollierte das Spiel über weite Strecken, agierte aber im Abschluss zu ineffizient. Flensburg hingegen kämpfte aufopferungsvoll, war effizient im Abschluss – und belohnte sich mit drei Punkten gegen den Favoriten.

Stimmen zum Spiel:

Tim Wulff (Trainer Weiche FL):

„Was die Jungs heute geleistet haben, war Wahnsinn. Mit neun Mann gegen so eine Mannschaft – das war purer Wille.“

Drochtersens Präsident Rigo Grooßen (in der Halbzeit):

„Kölle ist an beiden Gegentoren beteiligt – das darf so nicht passieren.“ (Kritik am eigenen Spieler)

