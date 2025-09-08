Trotz doppelter Überzahl: Haching mit harter Arbeit in Traunstein

Wo Haching ist, ist oben in der Tabelle. Das gilt gleichermaßen für die Regional- wie für die Landesliga. Die Zweite Mannschaft der SpVgg verteidigte den Platz an der Sonne mit einem 2:1 (1:0) beim SB Chiemgau Traunstein. Der Sieg gegen eines der Kellerkinder der Liga war aber ein hartes Stück Arbeit.

Unterhaching – Traunstein ist und bleibt der Selbstbedienungsladen der Liga, denn das Kellerkind hat immer noch keinen einzigen Punkt im eigenen Stadion geholt. In der ersten Halbzeit brachte Marcel Martens die Hachinger in Führung (24.) und darüber hinaus hatten die Gäste auch Chancen, noch den einen oder anderen Treffer nachzulegen. Der interimsweise das Team betreuende U17-Trainer Philipp Bönig machte jedoch deutlich, dass Haching eines der schwächeren Spiele absolvierte: „Viele Dinge haben wir zuletzt beim Sieg gegen Wasserburg besser gemacht.“

Die Dominanz der Hachinger lag diesmal auch an einem schwachen, verunsicherten Gegner. Einen Tag vor dem Spiel der Profis in Eichstätt war man diesmal auch gut aufgestellt. Haching verpasste eine deutlichere Führung und dann kam der Ausgleich so ziemlich aus dem Nichts. Das 1:1 von Genti Krasniqi (55.) war der erste wirklich gefährliche Torschuss der Chiemgau-Kicker von knapp 400 Zuschauern, die wieder Hoffnung auf einen Punkt schöpften.

Gut fünf Minuten nach dem Ausgleich bekamen die Unterhachinger die neuerliche Führung gleich wieder angeboten und für Traunstein kam es knüppeldick. Nach einer Notbremse gab der Schiedsrichter einen Elfmeter und zeigte Hannes Kraus dazu die Rote Karte. Jason Eckl ließ sich die Chance nicht entgehen und verbesserte seine Statistik damit auf vier Tore in zehn Landesligaspielen. Die neuerliche Führung sorgte wieder schnell für Ruhe.