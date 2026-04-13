Trotz doppelter Überzahl: Emmering verliert gegen Neuötting

Emmering musste sich auch dem TSV Neuötting geschlagen geben. – Foto: Kurt Kletter

„Diese Saison ist irgendwie wie verhext“, haderte Emmerings Coach Elvis Nurikic nach der 1:2-Niederlage gegen den TSV Neuötting. „Wir liefern gegen Mehring eine zweite Halbzeit wie ein Feuerwerk, haben sehr gut trainiert und waren heute sehr fokussiert auf das Spiel.“ Entsprechend forsch begann der TSV bei seinem Gastspiel, hatte nach zwei Minuten bereits zwei sehr gute Chancen – anstatt einer Führung stand ein 0:1-Rückstand durch einen Konter. „Wir hatten eine Absicherung“, ärgerte sich Nurikic. Die Restverteidigung konnte den Gegenstoß und Treffer von Jonas Rentel (2.) nicht verhindern.

Die Anfangseuphorie war verflogen und aus der Fortsetzung des Feuerwerks wurde ein Rohrkrepierer. „Nach einer Viertelstunde haben wir das Zepter wieder in die Hand genommen und uns viele Torchancen herausgearbeitet. Wir waren aber nicht konsequent vor dem Tor“, bilanzierte Nurikic. Dabei spielte man nach gelb-roter Karte für Marco Florini (43.) mit einem Mann mehr. Neuötting verteidigte geschickt und erhöhte durch Onyedikachi Ekeh auf 2:0 (61.). „Ich habe davor ein Foul an meinem Torwart gesehen“, so Nurikic. Auch in doppelter Überzahl nach Zeitstrafe für Daniel Kagerer (63.) wollte kein Tor fallen, weshalb der Anschluss von Michael Maier (80.) zu spät kam.