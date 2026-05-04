Trotz doppelter Führung: Wettelsheim spielt unentschieden

– Foto: Johannes Traub

Wettelsheim erwischte den besseren Start und ging bereits in der 7. Minute in Führung: Nach einem schnellen Einwurf ging das Rund über Matthias Lehmeyer zu Julian Dürnberger, der sich entschlossen durchsetzte und zur frühen Führung vollendete. In der Folge blieb der SVW am Drücker, unter anderem traf Benedikt Auernhammer nur den Pfosten, während weitere Abschlüsse ungenutzt blieben. Die Gäste aus der SG Pfofeld/Theilenhofen kamen erst nach und nach besser ins Spiel, blieben zunächst aber ohne zwingende Chancen. In der 34. Minute nutzten sie jedoch eine Umschaltsituation eiskalt aus: Nach einer geblockten Ecke der Heimelf startete Leonhard Dietl einen schnellen Konter und traf aus der Distanz zum Ausgleich.

Auch nach der Pause blieb Wettelsheim zunächst tonangebend und ging in der 56. Minute erneut in Führung. Wieder war es das Zusammenspiel zwischen Dürnberger und Auernhammer, das zum Erfolg führte – Letzterer vollendete präzise ins kurze Eck. In der Folge zog sich die Heimelf etwas zurück, kontrollierte das Spiel weitgehend über Ballbesitz, ohne jedoch entscheidend nachzulegen. So blieb die Partie offen – und die Gäste kamen spät zurück: In der 85. Minute traf Johann Dietl nach einem abgewehrten Eckball mit einem verdeckten Distanzschuss zum 2:2-Ausgleich. In der hektischen Schlussphase suchten beide Mannschaften noch den entscheidenden Treffer, klare Chancen blieben jedoch aus. Am Ende steht ein insgesamt gerechtes Unentschieden. Der SV Wettelsheim war über weite Strecken spielbestimmend, ließ jedoch die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen, während die SG Pfofeld/Theilenhofen ihre Möglichkeiten effizient nutzte.