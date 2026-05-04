Trotz doppelter Führung: Wettelsheim spielt unentschieden

Der SV Wettelsheim und die SG Pfofeld/Theilenhofen trennten sich im Verfolgerduell mit einem leistungsgerechten 2:2 (1:1). Vor rund 170 Zuschauern zeigte die Heimelf bei bestem Fußballwetter zunächst die aktivere Spielanlage, verpasste es jedoch erneut, ihre Überlegenheit konsequent in Tore umzumünzen.
Wettelsheim erwischte den besseren Start und ging bereits in der 7. Minute in Führung: Nach einem schnellen Einwurf ging das Rund über Matthias Lehmeyer zu Julian Dürnberger, der sich entschlossen durchsetzte und zur frühen Führung vollendete. In der Folge blieb der SVW am Drücker, unter anderem traf Benedikt Auernhammer nur den Pfosten, während weitere Abschlüsse ungenutzt blieben. Die Gäste aus der SG Pfofeld/Theilenhofen kamen erst nach und nach besser ins Spiel, blieben zunächst aber ohne zwingende Chancen. In der 34. Minute nutzten sie jedoch eine Umschaltsituation eiskalt aus: Nach einer geblockten Ecke der Heimelf startete Leonhard Dietl einen schnellen Konter und traf aus der Distanz zum Ausgleich.
Auch nach der Pause blieb Wettelsheim zunächst tonangebend und ging in der 56. Minute erneut in Führung. Wieder war es das Zusammenspiel zwischen Dürnberger und Auernhammer, das zum Erfolg führte – Letzterer vollendete präzise ins kurze Eck. In der Folge zog sich die Heimelf etwas zurück, kontrollierte das Spiel weitgehend über Ballbesitz, ohne jedoch entscheidend nachzulegen. So blieb die Partie offen – und die Gäste kamen spät zurück: In der 85. Minute traf Johann Dietl nach einem abgewehrten Eckball mit einem verdeckten Distanzschuss zum 2:2-Ausgleich. In der hektischen Schlussphase suchten beide Mannschaften noch den entscheidenden Treffer, klare Chancen blieben jedoch aus.
Am Ende steht ein insgesamt gerechtes Unentschieden. Der SV Wettelsheim war über weite Strecken spielbestimmend, ließ jedoch die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen, während die SG Pfofeld/Theilenhofen ihre Möglichkeiten effizient nutzte.
Schiedsrichter:
Klinkert, Theodor FC Hitzhofen-Oberzell
1. Assistent: Heckl, David FC Hitzhofen-Oberzell
2. Assistent: Gadow, Sven VFR MANNHEIM E.V.
Zuschauer: 168
Aufstellung:
SV Wettelsheim
Marlon Roth, Tom Wöllmer, Finn Boscher, Florian Löw, Matthias Lehmeyer, Florian Bunz, Simon Renner, Jakob Wölfel, Julian Dürnberger, Hans-Christian Döbler, Benedikt Auernhammer
Ersatzbank:
Max Geißelmeier, Lukas Hoerner, Lukas Leeg, Adrian Späth
SG Pfofeld / Theilenhofen
Sebastian Heid, Leo Bayerlein, Alexander Schülein, Leonhard Goppelt, Daniel Müller, Leonhard Dietl, Thomas Lutz, Fabian Wuttke, Stefan Meyer, Johannes Meyer, Marius Heinlein
Ersatzbank:
Johannes Barthel, Yannik Strauss, Max Wölfel, Alexander Henschel, Johann Dietl
Highlights:
4' erster Schuss SVW, Dürnberger per Freistoß klar über das Tor
7' 1:0 Julian Dürnberger, schneller Einwurf auf Lehmeyer, dieser legt quer auf Dürnberger, dieser tankt sich gegen 2 Mann durch und schiebt alleine vor TW Heid ins Tor
8' Pfosten Auernhammer nach Flanke Lehmeyer
11' Döbler mit einem lupfer über die Abwehr, Bunz wird zur Ecke geblockt, diese kommt auf Auernhammer, aber über das Tor
13' erste Annäherung der Gäste, Flanke auf Goppelt, dieser verpasst jedoch den Ball
18' wieder der Gast im 16er, doch der SVW kann klären
34: 1:1 Leonhard Dietl, erst Eckball SVW, Lehmeyer scheitert mit seinem Schuss, dann läuft der Konter, Dietl aus der eigenen Hälfte, Abschluss aus 18m ins kurze Eck, Roth ohne Chance
40' Flanke SG aus dem Halbfeld auf Goppelt, dieser setzt den Kopfball knapp neben den Pfosten
45' Boscher setzt sich auf links gegen drei Mann durch, verpasst aber den Abschluss, so droht wieder der Konter über Dietl, doch Dürnberger setzt im Mittelfeld das Foul
45' +3' Auernhammer scheitert per Kopfba
56' 2:1 Benedikt Auernhammer, Dürnberger mit einem Steckball am 16er auf Auernhammer, dieser ins kurze Eck
65' langer Ball auf Bunz, dieser verpasst knapp vor Keeper Heid
73' der SVW macht nur noch das nötigste und ist auf Ballbesitz aus, viele lange Bälle, hinten aber kompakt. Der Gast kommt nicht wirklich zum Zug
74' Heber von Bunz über die Abwehr, Keeper Heid vor Auernhammer
85' 2:2 Johann Dietl, Eckball der Gäste, dieser wird an den 16er abgewährt und Dietl zieht direkt ab. Den verdeckten Schuss sieht Roth nicht und kann den Einschlag nicht verhindern
90' beide Teams wollen noch den Lucky Punch setzen, dementsprechend viele Fouls sind die Folge