Trotz Doppelaufstieg in die A-Liga: Welheim muss sich Kritik stellen

Die vergangene Spielzeit hätte für die Senioren der Fusionsvereins FC Welheim kaum besser verlaufen können: Nur ein Jahr nach Zusammenschluss der beiden Vorgängervereine FC Bottrop und den Welheimer Löwen konnte sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga A verzeichnen. Dabei scheint, trotz des sportlichen Erfolgs der Senioren, noch nicht jeder Gefallen an der neuen Spielgemeinschaft und der Vereinsauslegung gefunden zu haben. Der Vorwurf: Vernachlässigung der Jugendarbeit.

Sowohl für die Erst- als auch die Zweitverwertung des FC Welheim war die abgelaufene Saison von sportlichem Erfolg gekrönt: Während die erste Mannschaft mit ganzen zehn Punkten Vorsprung auf Verfolger VfR 08 Oberhausen II die Liga dominierte, gelang auch der Zweitauswahl des Fusionvereins bereits im ersten Anlauf der Aufstieg in die höhere Spielklasse. Weil aber aufgrund von Personalmangel Unklarheiten im Jugendbereich herrschten und die gesamte B-Jugend sogar aufgelöst werden musste, wurde jüngst Kritik an der Vereinsführung laut.

Der Vorwurf einiger Fans und Beteiligten gegenüber der Vereinsführung bezieht sich dabei auf die Jugendarbeit des Klubs. Die Problematik, dass die B-Jugend vor Beginn der abgelaufenen Spielzeit gar aufgelöst werden musste, da kein passender Übungsleiter gefunden werden konnte, stieß bei einigen Fans nicht gerade positiv aus. Viel eher hätte der Verein die Jugendarbeit vernachlässigt, um sich auf die sportlichen Erfolg der Senioren-Teams zu fokussieren, lautete die Kritik am Vorstand.

Diese Kritik stößt bei Mevlüt Ata, Sportleiter der ersten Mannschaft der Welheimer, allerdings auf kein Verständnis: „In diesem Verein wird hervorragende Arbeit geleistet, das betrifft sowohl den Senioren- als auch den Jugendbereich. Wir sind mit dem, was wir bislang erreicht haben und wie es für uns als Verein weiterläuft“, dementiert der sportliche Leiter im Gespräch mit der WAZ die Vorwürfe. Zwar sei es nicht von der Hand zu weisen, dass in Sachen B-Jugend-Problematik nicht alles reibungslos verlaufen ist, allerdings hätten „viele Vereine in der Region mit denselben Herausforrderungen zu kämpfen“, wie Ata weiter ausführt.