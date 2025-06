Trotz dezimiertem Kader: Landsberg glänzt im ersten Testspiel

Dabei musste sein TSV-Kollege Alex Schmidt bei brütender Hitze auf mehr als eine halbe Mannschaft verzichten. Keeper Leo Leimeister (Zehenverletzung), Kapitän Max Holdenrieder (private Gründe), Maxi Berwein (Hochzeits-Nachfeier), Neuzugang Jannik Fippl (noch nicht spielberechtigt), Kilian Pittrich (Urlaub), Luis Schäffler (angeschlagen) und der langzeitverletzte Furkan Kircicek (Kreuzbandriss) fehlten am Fuß der Zugspitze, zudem hat sich Stürmer Oliver Prenka in Landsberg mit unbekanntem Ziel abgemeldet.

So hatte Schmidt gerade mal drei Feldspieler auf der Bank. Zudem weder einen Co- noch einen Torwart-Trainer – da springt Ex-Jahn-Keeper und Augsburgs U17-Torwart-Coach Pascal Stroehl für drei Wochen ein. Aber die Landsberger, die auf dem Platz standen, machen ihre Sache gut. Lukas Bettrich (10.), Maxi Seemüller (14.), Daniele Sgodzaj (50.) und Tiziano Mulas (62.) trugen sich in die Torschützenliste ein, für Garmisch traf Goalgetter Moritz Müller (68.).

Beim Sieg in Garmisch-Partenkirchen: Schmidt baut auf seine Neuzugänge

„Das war, gerade in der ersten Halbzeit, in Ordnung“, erkannte Schmidt. Mit Keeper Daniel Baltzer (kaum geprüft), Rückkehrer Tino Reich (tolle Verstärkung) und Simon Gartmann (ordentlich, aber noch ein bisschen zurückhaltend) standen drei Neue in der Startelf, in Halbzeit zwei feierten Tadeus Henn (sehr ansprechende Leistung des Ex-Murnauers) sowie die drei Neuen Ex-Schwaben Augsburg-Youngsters Cinar Tastan im Tor, Mert Can (auffällig) und Levin Juhanovic ihr Debüt im TSV-Trikot.

Was allerdings schon im ersten Test deutlich wurde: Um wirklich vorne mitzuspielen, muss der TSV in der Offensive noch nachbessern. Ein (möglichst erfahrener) „Knipser“ wird dringend benötigt.