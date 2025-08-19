Trotz deutlich höhere Spielanteile gab es eine Niederlage Verlinkte Inhalte Kreisliga B2 GV/NE Weckhoven

Beim Saisonauftaktspiel gegen die SVG Grevenbroich gab es trotz deutlich höhere und besserer Spielanteile eine knappe 2:1 Niederlage.

Das Spiel war von der ersten Minute an sehr ruppig und teilweise sogar aggressiv. Niklas Jung hat es in dieser Partie leider wieder sehr häufig zu spüren bekommen. Bereits in der 5. Spielminute hatte der BV durch Danny Förster die erste Großchance, doch leider wurde diese vom Keeper der SVG gehalten.

Immer wieder kam es zu kleineren Fouls und Nickligkeiten. In der 14. Minute ist der BVW im Ballbesitz, Tim Augscheller spielt einen schönen Steilpass auf Danny Förster, der den Ball perfekt annimmt und direkt in die lange Ecke zaubert. Schönes Tor.