Trotz deutlich höhere Spielanteile gab es eine Niederlage

Beim Saisonauftaktspiel gegen die SVG Grevenbroich gab es trotz deutlich höhere und besserer Spielanteile eine knappe 2:1 Niederlage.
Das Spiel war von der ersten Minute an sehr ruppig und teilweise sogar aggressiv. Niklas Jung hat es in dieser Partie leider wieder sehr häufig zu spüren bekommen.
Bereits in der 5. Spielminute hatte der BV durch Danny Förster die erste Großchance, doch leider wurde diese vom Keeper der SVG gehalten.
Immer wieder kam es zu kleineren Fouls und Nickligkeiten.
In der 14. Minute ist der BVW im Ballbesitz, Tim Augscheller spielt einen schönen Steilpass auf Danny Förster, der den Ball perfekt annimmt und direkt in die lange Ecke zaubert. Schönes Tor.
In der 37. Spielminute kam es dann zu einer kuriosen Szene.
Niklas Jung wird am Kopf getroffen und bleibt liegen! Alle erwarten, dass der Schiedsrichter das Spiel unterbricht , der BV stellt deswegen auch mehr oder weniger den Spielbetrieb ein. Das ganze interessiert aber die SVG nicht und spielt einfach weiter. Der Torschütze sieht, dass der BVW Keeper ein bisschen zu weit draußen steht, und schießt. Der Ball ist drin. Ein sehr strittiges und unfaires Tor.
Der BV Weckhoven spielt sich unendlich viele Chancen heraus, doch der Ball will einfach nicht ins Netz gehen...weiterlesen