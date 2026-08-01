Trotz des hohen Niveaus darf Spelle nicht stehen bleiben

– Foto: Uli Mentrup

Torben Thien vom neuen Leitungsteam der Fußballabteilung des SC Spelle-Venhaus und der Sportliche Leiter Tobias Harink sind überzeugt, dass die Oberliga-Mannschaft „die Qualität besitzt, sich in der Spitzengruppe zu etablieren“. Sie betonen im Interview, dass der SCSV auf Spieler aus der Region setzt, die sich mit dem Club identifizieren, und wollen „die Identität, die uns in den letzten Jahren auszeichnete, weiter in der Vereins-DNA verankern.“

Dabei, so der langjährige ehemalige Spieler und Kapitän Thien sowie Harink weiter, setze der SCSV im Wettbewerb mit finanzkräftigeren Vereinen auch auf die eigene Nachwuchsarbeit. Zudem müsse sich nicht nur die Mannschaft weiterentwickeln, sondern die ganze Abteilung. Die hervorragende Infrastruktur biete „sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport sehr attraktive Rahmenbedingungen. Entscheidend ist für uns aber, dass wir trotz des bereits hohen Niveaus nicht stehen bleiben.“ Das Interview im Wortlaut:

Harink: Der Auftakt ist tatsächlich sehr reizvoll, da der Pokal für uns eine hohe Bedeutung hat und mit dem Heeslinger SC direkt ein Mitfavorit zu Gast ist. Unsere Mannschaft hat sich in der Vorbereitung eine gute Grundlage erarbeitet und macht sportlich und menschlich einen sehr guten Eindruck. Außerdem hatten wir eine gute Anwesenheitsquote, auch weil wir von schwereren Verletzungen verschont geblieben sind. Die Ergebnisse der Vorbereitung sind bei uns eher zweitrangig. Wir freuen uns natürlich über die positive Tendenz, können allerdings auch gut einordnen, dass wir zum Teil gegen Mannschaften gespielt haben, die neu zusammengestellt wurden und noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Letztendlich zeigt die Vorbereitung, dass wir eine super Mannschaft mit einer enormen Konkurrenzsituation auf jeder Position haben. Die Neuzugänge passen qualitativ und charakterlich hervorragend ins Team.

Am Sonntag wartet die erste Pflichtaufgabe im Niedersachsenpokal auf den SC Spelle-Venhaus. Wie bewertet ihr die Vorbereitung und die neuen Spieler?

Was ist neben der Qualität noch wichtig bei der Verpflichtung neuer Spieler?

Harink: Natürlich muss bei neuen Spielern die grundsätzliche Qualität im fußballerischen Bereich passen. Genauso wichtig ist uns allerdings der Charakter des Spielers. Wir legen Wert auf Teamfähigkeit, Bodenständigkeit und darauf, dass er vom gesamten Auftreten her in das Team und in den Verein passt. Zudem ist uns der Bezug zur Region und die Identifikation wichtig. Auch die in Frage kommenden Positionen und das Alter spielen gewichtige Rollen.

Der SV Wilhelmshaven hat allein sieben Spieler vom Regionalligisten Kickers Emden geholt. Auch andere Clubs haben sich höherklassig bedient. Warum ist das beim SCSV eher die Ausnahme?

Thien: Ich glaube grundsätzlich, dass es bei allen Oberligisten eher die Ausnahme ist, innerhalb eines Jahres sieben Spieler aus der Regionalliga zu verpflichten. Zu uns als SCSV würde ein solches Vorgehen nicht passen. Wir legen großen Wert darauf, Spieler aus der Region zu verpflichten, die eine Verbindung zum Verein haben oder aufbauen möchten. Dieser Weg war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Baustein unseres Erfolgs. Er sorgt dafür, dass sich die Spieler mit dem Verein identifizieren, langfristig bleiben und sich auch die Zuschauer stärker mit der Mannschaft verbunden fühlen. Das bedeutet nicht, dass andere Wege falsch oder weniger erfolgversprechend sind. Es ist lediglich nicht der Weg, für den wir als SCSV stehen.

Welches Saisonziel hat der Verein für die Oberliga-Mannschaft ausgegeben?

Thien: Wir haben bewusst kein konkretes Tabellenziel ausgegeben. Wir verfügen über eine junge, talentierte und entwicklungsfähige Mannschaft, die von einem hervorragenden Trainerteam begleitet wird. Einerseits möchten wir den Spielern die Zeit geben, die notwendigen Entwicklungsschritte zu machen und auch Fehler machen zu dürfen. Andererseits sind wir überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität besitzt, sich in der Spitzengruppe der Oberliga zu etablieren.

Harink: Die Liga hat in den letzten Jahren einen extremen Wandel gemacht. Die Qualität und Finanzkraft einiger Vereine ist sehr hoch. Wir gehen davon aus, dass es bis zu acht oder neun Mannschaften gibt, die für einen Platz im oberen Tabellendrittel in Frage kommen. Auch wir werden ambitioniert und ehrgeizig sein.

Gibt es Ziele über diese Saison hinaus?

Thien: Unser Ziel ist es, die Mannschaft in den kommenden Jahren kontinuierlich weiterzuentwickeln und ihr Potenzial bestmöglich auszuschöpfen. Gleichzeitig möchten wir die Identität, die uns in den letzten Jahren auszeichnete, weiter in der Vereins-DNA verankern.

Welche Bedeutung hat die Nachwuchsarbeit?

Thien: Regionalität und die Identifikation mit dem Verein stehen für uns im Mittelpunkt. Deshalb nimmt die Nachwuchsarbeit eine zentrale Rolle ein. Schon heute hat ein großer Teil unserer ersten Mannschaft eine Vergangenheit beim SCSV. Das zeigt, welchen Stellenwert die eigene Ausbildung für unseren Verein besitzt. Uns als Leitungsteam ist diese besondere Rolle der Jugend sehr bewusst. Deshalb möchten wir die enge Zusammenarbeit mit dem Jugendvorstand weiter intensivieren und die Durchlässigkeit zwischen Jugend- und Seniorenbereich in den kommenden Jahren noch weiter verbessern.

Harink: Die aktuell hohe Durchlässigkeit und die Beteiligung von U19- und U23-Spielern am Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft ist sicherlich eine Win-win-Situation im Verein. Auf der einen Seite profitieren die größten Talente vom hohen Spieltempo und von der Qualität der Spieler und können dies in ihre Mannschaften einbringen. Auf der anderen Seite haben wir hochmotivierte Spieler im Training der ersten Mannschaft, die das Team bereichern und sich Schritt für Schritt an das Niveau gewöhnen können. Es ist natürlich ein entscheidendes Ziel, dass wir gemeinsam mit der Jugendabteilung und der U23 unsere eigenen Spieler oder Spieler aus der Region zu guten Oberliga-Spielern entwickeln.

Wie wichtig ist die Infrastruktur - und was muss möglicherweise noch verbessert werden?

Thien: Wir verfügen bereits heute über eine hervorragende Infrastruktur und können sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport sehr attraktive Rahmenbedingungen bieten. Natürlich beschäftigen wir uns kontinuierlich mit möglichen Verbesserungen und Weiterentwicklungen. Entscheidend ist für uns aber, dass wir trotz des bereits hohen Niveaus nicht stehen bleiben, sondern den Verein auch in diesem Bereich Schritt für Schritt weiterentwickeln.

Das neue Leitungsteam hat schon einiges geändert, etwa die Preise für Sitzplatzkarten gesenkt. Gibt es noch andere Pläne in naher Zukunft?

Thien: In den vergangenen Wochen lag unser Schwerpunkt zunächst darauf, die bestehenden Strukturen und Abläufe kennenzulernen und ein gutes Verständnis für den Verein zu entwickeln. Dabei konnten wir von der sehr guten Arbeit unserer Vorgänger profitieren. Wir haben eine hervorragend geführte Abteilung übernommen und erhalten gleichzeitig viel Unterstützung bei der Einarbeitung. Besonders bedanken möchte ich mich bei Karsten Pöppe und Jürgen Wesenberg, die uns mit ihrer Erfahrung und ihrem Rat jederzeit zur Seite stehen. Unser Ansatz ist es, Bewährtes fortzuführen und gleichzeitig an ausgewählten Stellen neue Impulse zu setzen. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber wer die ersten Heimspiele aufmerksam verfolgt, wird sicherlich die eine oder andere Neuerung entdecken.

Die Stimmung im Umfeld scheint aktuell gespannt positiv zu sein. Wie habt ihr es erlebt?

Thien: Diesen Eindruck teile ich absolut. Auch ich nehme derzeit eine sehr positive Stimmung rund um den Verein wahr. Wir hoffen, dass uns unsere Fans bei den ersten Spielen der neuen Saison zahlreich und lautstark unterstützen. Mit dem Pokalheimspiel haben wir direkt zu Beginn eine attraktive Gelegenheit, gemeinsam mit unseren Zuschauern die positive Stimmung weiter auszubauen und zusätzliche Euphorie zu entfachen. Unser Wunsch ist es, dass Mannschaft, Verein und Zuschauer weiterhin eng zusammenrücken und den erfolgreichen Weg gemeinsam gestalten.

Harink: Ich nehme auch eine positive Atmosphäre wahr. Die Mannschaft hat das durch intensive Trainingsarbeit und damit verbundene positive Testspielergebnisse verstärkt. Die Neuzugänge bringen nochmal eine hohe Qualität in die Mannschaft. Ich denke, dass wir uns alle auf die Saison freuen dürfen. Besonders freut sich die Mannschaft über jeden einzelnen Zuschauer, der uns in den Spielen unterstützt!