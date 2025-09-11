Trotz des Fehlstarts macht sich der SV Veert überhaupt keine Sorgen

Trainer Arlind Gashi. – Foto: Veert

Vier Spiele, zwei Punkte, aktuell Tabellenplatz 14 – den Saisonstart hatte sich A-Ligist SV Veert etwas anders vorgestellt. Im Sommer gab’s beim Aufsteiger den personellen Umbruch, Arlind Gashi übernahm das Traineramt von Matthäus Kowalski. Insgesamt kamen zehn Neuzugänge, auf der anderen Seite sind elf Spieler aus dem Aufstiegskader der abgelaufenen Saison aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr dabei.

Dennoch hatte die Konkurrenz dem Rückkehrer aus Geldern im Vorfeld einiges zugetraut. Einhelliger Tenor: Mit den Schwarz-Gelben ist ab sofort wieder zu rechnen. Dies gilt nach wie vor – ein Abstiegsplatz hat nach vier Spieltagen noch keine sonderliche Aussagekraft. Das sieht auch der Trainer so, der keinerlei Gedanken an einen sofortigen Wiederabstieg in die B-Liga verschwendet. „Natürlich sind wir nicht so in die Saison gekommen, wie wir uns das erhofft hatten. Doch wir kennen auch die Ursachen und machen uns deshalb überhaupt keine Sorgen“, sagt Arlind Gashi. Derzeit muss das Veerter Trainerteam auf insgesamt zehn Akteure verzichten, die allesamt angeschlagen oder verletzt sind.

Halbe Startelf fehlt „Mehr als die Hälfte der betroffenen Spieler sind eigentlich für die Startelf vorgesehen“, so Gashi. Dabei hatte der SV Veert im Vorfeld vorgesorgt und war mit einem vergleichsweise großen Kader in die Saison gestartet, um auf Ausfälle adäquat reagieren zu können. „Doch wenn es dann so knüppeldick kommt, hat man kaum noch eine Chance, eine gleichwertige Mannschaft auf die Beine zu stellen“, sagt der Trainer.