Trotz des Exils überwiegt beim TuS Grevenbroich die Vorfreude

Vorfreude herrscht in Grevenbroich – Foto: Norbert Jurczyk

Sicher. An einem Tag, an dem ein Schweizer Dorf von einem riesigen Schutt- und Steinstrom mitgerissen zu werden drohte, war das keine Nachricht wert: Am 17. November 2024 erzielte Alejandro Pellico bei der 2:4-Niederlage gegen den VdS Nievenheim mit dem 2:2 in der 79. Minute das bislang letzte Tor des A-Ligisten TuS Grevenbroich im Schlossstadion. Danach stoppte zunächst der Fund eines Bombenblindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg alle Aktivitäten, kurz darauf begann der millionenschwere Umbau der 1939 eröffneten, im Krieg direkt wieder zerstörten, 1945 wieder aufgebauten und zu Beginn der 1970er-Jahre mit Tribüne und Flutlicht ausgestatteten Sportstätte.

Orken unterstützt den TuS

Seitdem spielt und trainiert der TuS mit seinen Männern sowie der C- und D-Jugend im Bendsportpark des Nachbarvereins SG Orken/Noithausen – oder auf dem Kleinfeld-Kunstrasen am Schlossstadion. „Und das funktioniert gerade echt gut“, sagt Vizepräsident Wolfgang Troles. „Da ist uns Orken sehr freundschaftlich entgegengekommen, das macht vieles leichter“, ergänzt Abteilungsleiter Friedel Geuenich. Auch sportlich: Sowohl die U15 als auch die U13 führen in ihren Kreisklassen das Tableau an. „Klar, dass wir momentan gar kein Vereinsleben haben“, sei ein Problem, räumt Geuenich ein. Die Teams sind autark, sind nur bei den Spielen und im Training zusammen. „Aber es überwiegt die Vorfreude auf den neuen Platz, sodass wir diese Übergangslösung hinnehmen.“ Positiv stimmt Troles, „dass das Ende absehbar ist.“ Er ist inzwischen sogar guter Hoffnung, dass eine Rückkehr – ganz im Gegensatz zum aktuellen Trend in Deutschland – noch vor dem anvisierten Termin im Frühjahr/Sommer 2027 möglich ist: „Im Herbst ist das Schmuckkästchen fertig. Dabei wurden hier keine Löcher gestopft, sondern alles auf links gedreht.“

Zurückzuführen sei das, da ist er sich ziemlich sicher, auf den ebenso regelmäßigen wie konstruktiven Austausch der im Schlossstadion ansässigen Vereine mit der Verwaltung – in erster Linie mit dem Ersten Beigeordneten Stefan Meuser – und dem zuständigen Planungsbüro Reepel-Schirmer aus Düren. „Die haben Ahnung – und nehmen uns mit. Wir werden vor Ort in die Entscheidungen miteinbezogen.“