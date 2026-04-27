Trotz des Exils überwiegt beim TuS Grevenbroich die Vorfreude

Sicher. An einem Tag, an dem ein Schweizer Dorf von einem riesigen Schutt- und Steinstrom mitgerissen zu werden drohte, war das keine Nachricht wert: Am 17. November 2024 erzielte Alejandro Pellico bei der 2:4-Niederlage gegen den VdS Nievenheim mit dem 2:2 in der 79. Minute das bislang letzte Tor des A-Ligisten TuS Grevenbroich im Schlossstadion. Danach stoppte zunächst der Fund eines Bombenblindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg alle Aktivitäten, kurz darauf begann der millionenschwere Umbau der 1939 eröffneten, im Krieg direkt wieder zerstörten, 1945 wieder aufgebauten und zu Beginn der 1970er-Jahre mit Tribüne und Flutlicht ausgestatteten Sportstätte.
Seitdem spielt und trainiert der TuS mit seinen Männern sowie der C- und D-Jugend im Bendsportpark des Nachbarvereins SG Orken/Noithausen – oder auf dem Kleinfeld-Kunstrasen am Schlossstadion. „Und das funktioniert gerade echt gut“, sagt Vizepräsident Wolfgang Troles. „Da ist uns Orken sehr freundschaftlich entgegengekommen, das macht vieles leichter“, ergänzt Abteilungsleiter Friedel Geuenich. Auch sportlich: Sowohl die U15 als auch die U13 führen in ihren Kreisklassen das Tableau an. „Klar, dass wir momentan gar kein Vereinsleben haben“, sei ein Problem, räumt Geuenich ein. Die Teams sind autark, sind nur bei den Spielen und im Training zusammen. „Aber es überwiegt die Vorfreude auf den neuen Platz, sodass wir diese Übergangslösung hinnehmen.“ Positiv stimmt Troles, „dass das Ende absehbar ist.“ Er ist inzwischen sogar guter Hoffnung, dass eine Rückkehr – ganz im Gegensatz zum aktuellen Trend in Deutschland – noch vor dem anvisierten Termin im Frühjahr/Sommer 2027 möglich ist: „Im Herbst ist das Schmuckkästchen fertig. Dabei wurden hier keine Löcher gestopft, sondern alles auf links gedreht.“
Zurückzuführen sei das, da ist er sich ziemlich sicher, auf den ebenso regelmäßigen wie konstruktiven Austausch der im Schlossstadion ansässigen Vereine mit der Verwaltung – in erster Linie mit dem Ersten Beigeordneten Stefan Meuser – und dem zuständigen Planungsbüro Reepel-Schirmer aus Düren. „Die haben Ahnung – und nehmen uns mit. Wir werden vor Ort in die Entscheidungen miteinbezogen.“
Daraus ergibt sich für ihn allerdings auch die Pflicht, „dafür zu sorgen, dass wir bald auch wieder alle Altersklassen im Jugendbereich besetzt haben.“ Unabhängig davon ist ihm daran gelegen, Synergien zwischen den Vereinen zu schaffen – neben dem TuS Grevenbroich sind das der TK Grevenbroich (Leichtathletik), der Kanu-Club Grevenbroich und der TC Rot-Weiß Grevenbroich (Tennis). Die hätte erst die Anfang 2023 im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Flutgraben-Quartiers aufgetauchte „Variante 2b“, die den Abriss des Stadions zugunsten eines neuen Kirmesplatzes ins Spiel gebracht hatte, tatsächlich zusammengeführt. Für ihn fast ein Unding, „dass erst so was passieren muss, um die Vereine an einen Tisch zu bringen. Hier ging es doch nie um das TuS-Stadion, sondern um das Schlossstadion. Das ist eine Sportstätte für den gesamten Rhein-Kreis.“
Nur zur Erinnerung: Vor 23 Jahren sahen hier mehr als 3000 Zuschauer das Testspiel der von Erich Rutemöller trainierten deutschen U18-Nationalmannschaft gegen Frankreich.