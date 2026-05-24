Trotz Derbysieg: Wohl kein Aufstieg für den SV 09 Hofheim Team aus der Kreisstadt hofft zwar noch auf die Vizemeisterschaft, muss aber auf die Patzer von Kelkheim und Eddersheim III hoffen von Philipp Durillo · Heute, 18:32 Uhr · 0 Leser

Der SV 09 Hofheim muss wohl der SG Kelkheim oder dem FC Eddersheim III den Vortritt im Kampf um den Aufstieg lassen. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus. Seine Hausaufgaben hat der SV 09 Hofheim zwar gemacht. Doch trotz des 7:3-Heimerfolgs im Derby gegen den Stadtteilverein FC Lorsbach, verbunden mit dem vorübergehenden Sprung auf Tabellenplatz drei, wird es wohl nicht reichen für die Kreisstädter. Denn der FC Eddersheim III hat trotz der Niederlage bei Meister Hoechst noch immer einen Punkt mehr auf dem Konto. Und am Dienstag könnte die SG Kelkheim mit einem Heimsieg gegen Underdog Neuenhain von Rang vier auf zwei springen.