 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Trotz Derbysieg: Wohl kein Aufstieg für den SV 09 Hofheim

Team aus der Kreisstadt hofft zwar noch auf die Vizemeisterschaft, muss aber auf die Patzer von Kelkheim und Eddersheim III hoffen

von Philipp Durillo · Heute, 18:32 Uhr · 0 Leser
Der SV 09 Hofheim muss wohl der SG Kelkheim oder dem FC Eddersheim III den Vortritt im Kampf um den Aufstieg lassen.
Der SV 09 Hofheim muss wohl der SG Kelkheim oder dem FC Eddersheim III den Vortritt im Kampf um den Aufstieg lassen. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

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KL A Main-Taunus
SG Hoechst
FC Sulzbach
FV Neuenhain
Oberliederb. II

Main-Taunus. Seine Hausaufgaben hat der SV 09 Hofheim zwar gemacht. Doch trotz des 7:3-Heimerfolgs im Derby gegen den Stadtteilverein FC Lorsbach, verbunden mit dem vorübergehenden Sprung auf Tabellenplatz drei, wird es wohl nicht reichen für die Kreisstädter. Denn der FC Eddersheim III hat trotz der Niederlage bei Meister Hoechst noch immer einen Punkt mehr auf dem Konto. Und am Dienstag könnte die SG Kelkheim mit einem Heimsieg gegen Underdog Neuenhain von Rang vier auf zwei springen.

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"Wir haben unser Saisonziel eigentlich übertroffen. Doch wir ärgern uns schon über unsere eigene Leistung", sagt Hofheims Trainer Marko Pfob. Denn die Nullneuner waren zur Saison-Halbzeit noch Zweiter, mussten dann aber bittere Niederlagen gegen die Konkurrenz sowie den SV Flörsheim und Germania Weilbach II hinnehmen. Nun könnte es mit 69 Punkten sogar nur zu Platz vier reichen, eine Punktausbeute, die in anderen Jahren zumindest für das Erreichen der Relegation gereicht hätte.

Gestern, 15:30 Uhr
SV 09 Hofheim
SV 09 HofheimSV Hofheim
1. FC Lorsbach
1. FC LorsbachFC Lorsbach
7
3
Abpfiff

Und so laufen die Planungen für ein weiteres Jahr in der A-Liga. "In der kommenden Saison wollen wir aber den Aufstieg packen", sagt Pfob. Gemeinsam mit seinem Vater Michael und Stephan Fritz wird er auch kommende Runde als Coach verantwortlich zeichnen. In Sachen Transfers gibt es bislang drei Abgänge zu vermelden. Manuel Wein hört auf, Tim Schimmer zieht es zu Heimatverein FV Budenheim auf die andere Rheinseite. Und U19-Spieler Alexandros Kosubek, den Pfob gerne gehalten hätte, geht zum Rivalen SV 07 Kriftel. Neu dabei sind Keeper Cristian Buga, Achraf Toufga (beide C.R.E.U. Hoechst) sowie Abwehrspieler Ole Sander (TuS Hornau II).

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Fr., 22.05.2026, 20:00 Uhr
C.R.E.U. Höchst
C.R.E.U. HöchstC.R.E.U.
1. FC Sulzbach
1. FC SulzbachFC Sulzbach
12
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
TV Wallau
TV WallauTV Wallau
SV 09 Flörsheim
SV 09 FlörsheimSV Flörsheim
3
6
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SG Hoechst
SG HoechstSG Hoechst
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim III
4
1
Abpfiff

Di., 26.05.2026, 20:00 Uhr
FV 08 Neuenhain
FV 08 NeuenhainFV Neuenhain
SG Kelkheim
SG KelkheimSG Kelkheim
20:00

Do., 28.05.2026, 20:00 Uhr
VfB Unterliederbach
VfB UnterliederbachVfB Unterl. II
1. FC Viktoria Sindlingen
1. FC Viktoria SindlingenSindlingen
20:00

Gestern, 15:30 Uhr
SV Ruppertshain
SV RuppertshainRuppertshain
FC Germania Schwanheim
FC Germania SchwanheimSchwanheim
2
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
FV Alemannia Nied
FV Alemannia NiedAlem. Nied II
SG Oberliederbach
SG OberliederbachOberliederb. II
1
3
Abpfiff