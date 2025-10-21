Trotz Derby-Niederlage: Young Boys Balkan weiter optimistisch

Auch im fünften Anlauf hat es für die Young Boys Balkan nicht mit dem ersten Saisonsieg in der Futsal-Bundesliga geklappt. Im Ostbayern-Derby beim amtierenden Deutschen Vizemeister SSV Jahn Regensburg unterlag die Truppe von Coach Almedin Ljutic vor 220 Zuschauern mit 1:4. Damit rangiert das Team aus Pfarrkirchen mit nur einem Zähler weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am kommenden Samstag steigt um 19 Uhr in der Dreifachturnhalle das nächste Heimspiel gegen die Futsal Panthers Köln.

"Trotz der Niederlage war das Auswärtsspiel beim Vizemeister ein echtes Highlight. Bevor wir 2023 in Pfarrkirchen in den Futsal-Ligabetrieb eingestiegen sind, war ich oft in Regensburg und habe mir dort genau angesehen wie das alles abläuft. Ich habe mich oft mit Oliver Vogel und Florian Roth, die ich sehr schätze, ausgetauscht und jetzt drei Jahre später spielen wir selber in der Bundesliga gegen den Jahn, das ist schon der Wahnsinn und schon auch ein kleines Märchen. Ein riesiges Dankeschön an alle Mitglieder und Fans, die so zahlreich nach Regensburg gekommen sind und das Spiel fast zu einem Heimspiel gemacht haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass im deutschen Futsal ein Gast nicht oft fast 100 begeisterte Fans mitbringt und da sind wir natürlich im ganzen Verein sehr stolz drauf - auch wenn wir leider keine Punkte mitnehmen konnten", berichtet der sportliche Leiter Helmut Berlehner.

Mit einem großen Mannschaftsbus und lautstarker Fan-Unterstützung reiste das Team aus Pfarrkirchen in die Oberpfalz und hatte direkt nach Beginn des Spiels zwei riesige Chancen auf die Führung, die leider ungenutzt blieben. Gegen einen Gegner dieser Qualität rächt sich so etwas bekanntlich schnell und so gerieten die Niederbayern in einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit kurz vor der Pause mit 0:1 in Rückstand - das gleichzeitig auch der Halbzeitstand.