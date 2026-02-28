Die Rollen scheinen vor dem Duell klar verteilt, doch Thiedes Trainer Yüksel Altinkaya mahnt zur Vorsicht. „Trotz der Tabellensituation wird es ein schweres und enges Spiel werden, auf das wir vorbereitet sind“, betont der Coach. Schon das Hinspiel (3:0 für Thiede) habe gezeigt, wie unangenehm Ilsetal zu bespielen sei. „Wir haben uns bereits im Hinspiel sehr schwer getan und haben erst spät das Spiel für uns entschieden.“

Die Wintervorbereitung verlief aus Sicht der Gäste ordentlich, auch wenn das Wetter nicht immer mitspielte. „Unsere Vorbereitung ist trotz der Witterungsverhältnisse sehr gut gelaufen. Natürlich hätten wir gern mehr Einheiten auf dem Platz und mehr Testspiele gehabt, aber ich bin mit der Vorbereitung, vor allem mit dem Einsatz der Spieler sehr zufrieden“, so Altinkaya.

Ob die Partie angesichts der Platzverhältnisse tatsächlich stattfinden kann, bleibt allerdings offen. „Ich hoffe sehr, dass das Spiel am Sonntag stattfindet, auch wenn die Chancen eher schlecht stehen. Wir wollen endlich, dass es losgeht, die Pause war lang genug“, sagt der Thieder Trainer.

Kellerkind unter Druck

Für Ilsetal zählt im Abstiegskampf jeder Zähler. Bei bereits 49 Gegentoren und nur zwei Saisonsiegen ist die Lage angespannt. Altinkaya erwartet einen hochmotivierten Gegner: „Ilsetal hat eine intakte Mannschaft, die um jeden Meter kämpfen wird, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Daher wird es wichtig sein, uns nicht nur auf das Spielerische zu konzentrieren, sondern auch kämpferisch dagegenzuhalten.“

Mit einem Auswärtssieg könnte Thiede den Abstand zur Gefahrenzone weiter ausbauen und Anschluss an das obere Mittelfeld halten. Ilsetal dagegen braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen.

Viel spricht für eine umkämpfte Partie, sofern der Platz den Akteuren am Sonntagnachmittag tatsächlich eine Bühne bietet.