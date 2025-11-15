"Trotz der letzten Ergebnisse eine sehr gute Hinrunde"

Nicolas Jann erzielte sein siebtes Saisontor für den FV Ravensburg – Foto: Inge Hartmann

Der FV Ravensburg hat am 17. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg zum vierten Mal in Folge keinen Sieg eingefahren. Gegen den Tabellen-17. aus Gmünd reichte eine 2:0-Führung nicht aus, am Ende stand ein 2:2. „Die Enttäuschung ist natürlich sehr groß“, sagte Trainer Rahman Soyudogru nach der Partie. „Wir haben erneut eine Führung kurz vor Ende aus der Hand gegeben. Es ist sehr brutal, wie wir in den letzten Spielen die Tore kassieren. Teilweise muss der Gegner keinen großen Aufwand betreiben, da wir es ihnen zum Teil echt sehr einfach machen.“

Lange Zeit schien Ravensburg auf dem Weg zu einem ungefährdeten Heimsieg. Nach Treffern von Felix Schäch (24.) und Nicolas Jann per Foulelfmeter (38.) führten die Gastgeber zur Pause mit 2:0. Doch wie schon in den Wochen zuvor brachte die Mannschaft die Führung nicht über die Zeit. Nach einem Elfmeter von Tim Grupp (62.) kam Gmünd zurück ins Spiel, ehe ein Eigentor von Philipp Altmann in der 86. Minute den Ausgleich brachte. Für Soyudogru ist die Ursache klar: „Es fehlt aus meiner Sicht die letzte Konsequenz, der unbedingte Wille, das Tor zu verteidigen. Wir haben 2:0 geführt und hatten danach noch zahlreiche Torchancen, um das dritte und vierte Tor zu erzielen. Doch es muss auch mal eine 2:0-Führung ausreichen, um das Spiel zu gewinnen.“

Wieder einmal kosteten individuelle Unachtsamkeiten den möglichen Dreier. „Wir müssen einfach bis der Schiedsrichter abpfeift konsequenter verteidigen und uns auch mal wieder für den Aufwand belohnen.“ Kein Druck trotz siegloser Serie



Trotz der erneuten Enttäuschung bleibt Soyudogru gelassen. Die Tabellenlage spricht für ihn weiterhin für eine erfolgreiche Hinrunde. „Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Wir haben aus den letzten neun Spielen nur eins verloren und stehen auf dem 5. Platz. Es gibt also keinen Druck. Wir wissen aber natürlich auch, dass wir es noch besser machen können.“