Der FV Ravensburg hat am 17. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg zum vierten Mal in Folge keinen Sieg eingefahren. Gegen den Tabellen-17. aus Gmünd reichte eine 2:0-Führung nicht aus, am Ende stand ein 2:2. „Die Enttäuschung ist natürlich sehr groß“, sagte Trainer Rahman Soyudogru nach der Partie. „Wir haben erneut eine Führung kurz vor Ende aus der Hand gegeben. Es ist sehr brutal, wie wir in den letzten Spielen die Tore kassieren. Teilweise muss der Gegner keinen großen Aufwand betreiben, da wir es ihnen zum Teil echt sehr einfach machen.“
Für Soyudogru ist die Ursache klar: „Es fehlt aus meiner Sicht die letzte Konsequenz, der unbedingte Wille, das Tor zu verteidigen. Wir haben 2:0 geführt und hatten danach noch zahlreiche Torchancen, um das dritte und vierte Tor zu erzielen. Doch es muss auch mal eine 2:0-Führung ausreichen, um das Spiel zu gewinnen.“
Wieder einmal kosteten individuelle Unachtsamkeiten den möglichen Dreier. „Wir müssen einfach bis der Schiedsrichter abpfeift konsequenter verteidigen und uns auch mal wieder für den Aufwand belohnen.“
Kein Druck trotz siegloser Serie
Trotz der erneuten Enttäuschung bleibt Soyudogru gelassen. Die Tabellenlage spricht für ihn weiterhin für eine erfolgreiche Hinrunde. „Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Wir haben aus den letzten neun Spielen nur eins verloren und stehen auf dem 5. Platz. Es gibt also keinen Druck. Wir wissen aber natürlich auch, dass wir es noch besser machen können.“
Trotz Rückschlägen bleibt die Bilanz positiv
Auch wenn die Mannschaft seit vier Spielen sieglos ist, will Soyudogru den Blick nach vorne richten. Mit 28 Punkten aus 17 Spielen steht der FV Ravensburg weiterhin im oberen Tabellendrittel, nur einen Punkt hinter Platz drei. „Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Wir stehen nach 17 Spieltagen auf Platz 5 und haben aus meiner Sicht trotz der letzten Ergebnisse eine sehr gute Hinrunde gespielt.“
Aus Fehlern lernen, Fortschritte festigen
Für den Trainer ist die Analyse klar: Die Basis stimmt, doch an der Konsequenz in der Schlussphase muss gearbeitet werden. „Wir werden wieder die positiven Dinge mitnehmen und weiter versuchen, aus den Fehlern zu lernen. Das wäre dann der nächste Schritt.“
Mit dieser Haltung soll das Team nun in die letzten beiden Spiele des Jahres gehen. Das 2:2 gegen Gmünd reiht sich ein in eine Serie von Partien, in denen Ravensburg den Sieg kurz vor Schluss aus der Hand gab – ein Muster, das Soyudogru und seine Mannschaft nun dringend durchbrechen wollen.