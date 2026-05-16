Trotz Cupfinal unter der Woche, FCG fährt nächsten zu null Sieg ein

Noah Jordan im Ballbesitz – Foto: Nevio Amgwerd

Vorgestern noch den Pokal in die Höhe gestreckt, heute stand bereits das nächste Meisterschaftsspiel auswärts gegen den Tabellensechsten FC Subingen an.

Im Spiel angekommen merkte man sofort, dass die Uhrenstädter einerseits vor 2 Tagen noch den Cupfinal absolvierten und andererseits auch die 5 Wechsel in der Startelf im Vergleich zum Iliria-Spiel. Grenchen hatte mehr Ballbesitz, jedoch schlichen sich immer wieder Ungenauigkeiten ein. Dies passierte manchmal mit Gegnerdruck, manchmal aber auch ohne. Subingen konnte sich in der Startphase trotz diesen Fehlern selten nach vorne kombinieren. Erst über einen Eckball brachten die Hausherren den ersten Ball auf Bähler im FCG-Tor. Nach einer Viertelstunde versuchte sich Conde und traf dabei das Aluminium, weiterhin 0-0. Ansonsten gestaltete sich die Partie bis dahin eher ereignisarm. In der 31. Minute verpasste Catak die Führung per Kopf. Beim Stand von 0-0 zur Pause brachte FCG-Trainer Ceccon drei neue Spieler. Nebst Mitrovic und Schrittwieser kam auch Noel Rüegg zu seinem Comeback.