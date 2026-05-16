Trotz Cupfinal unter der Woche, FCG fährt nächsten zu null Sieg ein

Vorgestern noch den Pokal in die Höhe gestreckt, heute stand bereits das nächste Meisterschaftsspiel auswärts gegen den Tabellensechsten FC Subingen an.
Im Spiel angekommen merkte man sofort, dass die Uhrenstädter einerseits vor 2 Tagen noch den Cupfinal absolvierten und andererseits auch die 5 Wechsel in der Startelf im Vergleich zum Iliria-Spiel. Grenchen hatte mehr Ballbesitz, jedoch schlichen sich immer wieder Ungenauigkeiten ein. Dies passierte manchmal mit Gegnerdruck, manchmal aber auch ohne. Subingen konnte sich in der Startphase trotz diesen Fehlern selten nach vorne kombinieren. Erst über einen Eckball brachten die Hausherren den ersten Ball auf Bähler im FCG-Tor. Nach einer Viertelstunde versuchte sich Conde und traf dabei das Aluminium, weiterhin 0-0. Ansonsten gestaltete sich die Partie bis dahin eher ereignisarm. In der 31. Minute verpasste Catak die Führung per Kopf. Beim Stand von 0-0 zur Pause brachte FCG-Trainer Ceccon drei neue Spieler. Nebst Mitrovic und Schrittwieser kam auch Noel Rüegg zu seinem Comeback.
In der 2. Hälfte spielten die Uhrenstädter deutlich präziser und erspielten sich auch in der Offensive die nötigen Chancen. So entstand in der 58. Minute der Führungstreffer durch Nushi. Die Erleichterung war gross. Das Spiel hatten weiterhin die Grenchner im Griff. Der frische Wind in der Offensive durch Mitrovic und Schrittwieser war klar zu erkennen. Eben dieser Mitrovic vergab in der 62. Minute die nächste Möglichkeit. Dies liess er jedoch nicht auf sich sitzen und schob nur 3 Minuten nach der Vorarbeit von Catak zum 2-0 ein. Von Subingen kam auch in der Schlussphase wenig. Nachdem die Wasserämter etwas aufgerückt waren, spielte Schrittwieser einen herrlichen Ball auf Mitrovic, welcher alleine auf das Tor von Schwaller zulaufen konnte. Der Ligatopscorer blieb ruhig und entschied die Partie definitiv. 0-3 lautet das Endergebnis.
Mit diesem wichtigen Sieg ist ein weiterer Schritt in Richtung Meistertitel und Aufstieg gemacht. Da der FC Lommiswil gegen den FC Klus Balsthal überraschend verloren hat, sind es in der Tabelle nun 8 Punkte Vorsprung.