Trotz Chaos-Woche: Leitfigur sendet Kampfansage Eine turbulente Woche liegt hinter dem abstiegsbedrohten Thüringenliga-Team aus Nordhausen. von André Hofmann · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Harbke

Sowohl Trainer Stefan Wilke (zum FuPa-Bericht) als auch der Sportliche Leiter Philipp Seeland (zum FuPa-Bericht) haben ihren Rückzug zum Saisonende angekündigt. Am Sonntag steht nun das richtungsweisende Duell gegen den Mitkonkurrenten TSV Gera-Westvororte an. Der 37-jährige Thomas Riemekasten zeigt sich im FuPa-Interview dennoch kämpferisch und optimistisch.

FuPa Thüringen: Wie ist aktuell eure Stimmungslage? Wie habt ihr den Abgang von Stefan Wilke aufgenommen?

Thomas Riemekasten: Grundsätzlich haben wir eine unveränderte Stimmungslage. Das klare Ziel ist weiterhin der Klassenerhalt – da sind alle voll dabei. Seit der Bekanntgabe hatten wir zwei Trainingseinheiten. Stefan hat der Mannschaft seinen Entschluss persönlich nochmal erklärt. Das wurde von allen gut aufgenommen, es gab nachvollziehbare und vernünftige Gründe. Dadurch war das auch in der Mannschaft kein großes Thema mehr. Es ändert nichts an unserer Zielstellung – weder für die Spieler noch für ihn selbst. FuPa Thüringen: Wie gehst du mit der Ungewissheit über mögliche Absteiger um?

Thomas: Das kriegt man natürlich am Rande mit, da wird viel geredet. Aber ehrlich gesagt beschäftige ich mich damit nicht. Ich habe schon viele Saisons in verschiedenen Ballsportarten erlebt und weiß, wie sich Regelungen ändern können. Am Ende ist das nicht kalkulierbar. Ich erinnere mich an mein erstes Jahr, als wir die Oberliga gehalten haben – da gab es plötzlich eine Quotientenregelung. Ein Jahr später gab es dann deutlich mehr Absteiger, oder Relegationsspiele ohne echten Wert.

Deshalb gilt für mich nur eins: Punkte holen. Egal wie die Konstellation am Ende aussieht – wir müssen unsere Spiele gewinnen, so viele Punkte wie möglich sammeln und klettern.

FuPa Thüringen: Wie wichtig ist das Spiel gegen Westvororte?

Thomas: Wie jedes Spiel ist auch das ein richtungsweisendes. Gerade zuhause haben wir mehr Punkte geholt als auswärts. Im Hinspiel haben wir nach Rückstand gut zurückgefunden und kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassiert.

TSV Gera-Westvororte ist sehr griffig und zweikampfstark. Für uns wird wichtig sein, einfachen Fußball zu spielen, körperlich dagegenzuhalten und unsere Chancen zu nutzen. Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Ziel ist klar: zuhause gewinnen, defensiv stabil stehen und endlich wieder zu Null spielen.