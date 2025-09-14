Trotz Chancenwuchers zweiter Erfolg mit knappem Ausgang

Alles in allem waren zwar die nächsten drei Punkte unter Dach und Fach, dennoch musste man im Rückblick einfach bedauern, dass kreierte Chancen nicht mit mehr Ruhe und Übersicht zu Zählbarem umgemünzt wurden.

An diesem Sonntag wiederholte sich das Geschehen, wie erneut eine Vielzahl von herausgespielten Möglichkeiten vergeben wurden. Begeisterung und Enttäuschung machten sich bei Publikum und Akteuren im Wechsel breit.

In den ersten 20 Minuten sah man ein Heimteam, dem anzumerken war, den nächsten Erfolg erzwingen zu wollen. Zielstrebig lief Angriff auf Angriff, ein zählbarer Abschluss gelang jedoch nicht.

Bei den wenigen gefährlichen Gegenstößen der Neibsheimer war die Östringer Abwehr nicht immer sattelfest. Hieraus hätte durchaus ebenso die unverdiente Pausenführung für die Gäste resultieren können. Das große Chancenplus für den Gastgeber war hingegen leider nur eine statistisch unbedeutende Größe.

Als Schiedsrichter Fabian Eckner, der die Begegnung sehr umsichtig und unaufgeregt leitete, zur zweiten Hälfte anpfiff, führte ein Freistoß aus dem linken Halbfeld zur 0:1 Führung für den FC Neibsheim. Ohne jedwede Ballberührung fand sich das Spielobjekt durch alle Ketten in der rechten Torecke wieder.

Schon in der 47. Minute traf Marius Bentheimer mit einem Kopfball nur den linken Pfosten, doch konnte der Nachschuss von Sydney Wystrach zur Ecke geklärt werden, die erneut nichts einbrachte.

In der Folge erspielten sich die Gastgeber immer wieder hochkarätige Möglichkeiten zum Ausgleich. Dieser sollte dann auch in der 56. Minute fallen, als sich Wystrach auf der rechten Seite durchsetzte. Sein Zuspiel auf Philipp Leimenstoll brachte den gerechten 1:1 Ausgleich.

Weiterer Hochkaräter war in der 66. Minute der Pfostenschuss von Wystrach, der aus vollem Lauf die Führung liegen ließ.

Nach weiteren herausgespielten, aber bisweilen kläglich vergebenen Chancen kam die Reserve des FCÖ der 79. Minute endlich zum erlösenden 2:1. Ein von Tim Koch getretener Eckball von rechts landete im Getümmel einer Spielertraube, in der letztlich der kurz zuvor eingewechselte Florian Beil den Ball über die Torlinie stocherte.

Da auch Neibsheim bei seinen Angriffsversuchen bis zum Ende erfolglos blieb, durfte Östringen durch den 2. Sieg hintereinander etwas aufatmen.

(R.J./E.O.)