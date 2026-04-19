Trotz Chancenwuchers das schlechtere Ende für Östringen

Nach den ersten sechs Minuten waren diese Bedenken fast schon zerstreut, da in der ersten Minute eine Passfolge über Leimenstoll, Wystrach, Jung und erneut Wystrach zum 0:1 hätte führen müssen.

Jeder Spieler des FC Östringen 2 wusste um die Bedeutung des Spiels gegen Neuthard, denn mit einer weiteren Niederlage würde der Vorletzte Neibsheim, gegen den der FC sein letztes Auswärtsspiel ebenfalls verloren hatte, mit einem Sieg in Menzingen an Östringen vorbeiziehen und sich auf den drittletzten Platz vorarbeiten können.

Zwei Minuten später hatte wiederum Sydney Wystrach die nächste vielversprechende Chance auf die mögliche Führung.

In der 5. Minute bot sich Marius Bentheimer noch einmal Gelegenheit, in Führung zu gehen, doch auch die konnte nicht genutzt werden.

Auch Neuthard hätte in der ersten Hälfte das eine oder andere Mal Grund zu jubeln gehabt, als Ronay Güzel gerade noch den Ball von der Torlinie kratzen konnte.

Nach einer halben Stunde konnte sich Philipp Leimenstoll bei seinem Versuch noch nicht belohnen. Die nächste Gelegenheit, die ihm Perparim Fetas vertikaler Pass darbot, nutzte er in der 38. Minute ohne Mühe zur 0:1 Führung.

Kaum war der verdiente Jubel beim Gast verklungen, brachte Patrik Göbel an der linken Strafraumgrenze bei einem fairen Kampf um den Ball den Gegenspieler zu Fall. Dem manchmal parteiischen Spielleiter Tobias Wähler war das genug, um dem Gastgeber den Elfer zu schenken, bei dem Denis Stahldecker Torhüter Maximilian Hohlweck keine Abwehrmöglichkeit ließ.

Die erste Hälfte ging eindeutig an die weißblau gekleideten Gäste, die es versäumt hatten, ihre klaren Chancen ergebnistechnisch zu dokumentieren.

In der 49. Minute hätte Feta fast die Führung erzielt, sein Weitschuss verfehlte nur knapp das Neutharder Gebälk.

In der 56. Minute war bei einer Aktion drei gegen zwei Leimenstoll zu uneigennützig, als er den rechts mitlaufenden Wystrach mit einer idealen Vorlage bediente. Doch zu langes Warten beim Abschluss ließ die Möglichkeit verstreichen, das Spielgerät ging knapp am rechten Pfosten vorbei.

Weitere vielversprechende Abschlüsse hatte Benjamin Sailer, der zweimal mit Weitschüssen ebenso das Torgehäuse verfehlte.

In der Folge erhöhte Neuthard den Druck auf die Mannen um Trainer Antonio Sallustio, die immer mehr in die Defensive gedrängt wurden.

Bei der allerletzten Möglichkeit lief der linke Außenstürmer seinem Bewacher davon. Nutznießer seiner Flanke war Mario Peekes, bei dessen Kopfball zum schmeichelhaften Neutharder 2:1 Sieg Hohlweck nicht mehr eingreifen konnte.

Ein Unentschieden hätte dem Spielverlauf eher entsprochen, da die Reserve des FC Östringen im Gegensatz zum letzten Wochenende bei dieser Partie ein anderes Gesicht gezeigt hatte.

(R.J./E.O.)