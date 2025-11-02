Trotz Chancenwucher: TuS Hornau schlagen Dietkirchen souverän

Kelkheim. Die TuS Hornau bestätigten die starke Leistung beim 4:0-Erfolg im Topspiel gegen den Türkischen SV und bleiben nach dem 3:0-Heimsieg gegen den TuS Dietkirchen auch im neunten Verbandsliga-Spiel in Folge ungeschlagen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
"In dieser Klasse gibt es keine schlechten Mannschaften", weiß auch TuS-Coach Andreas Klöckner, der Dietkirchens Pressing lobte. Beim Blick auf den Chancenzettel war es in Sachen Ertrag dennoch eine klare Angelegenheit für seine Mannen. Über 90 Minuten tauchte der Spitzenreiter gleich neunmal (!) gefährlich vor dem Tor der Gäste auf. Allen voran Leon Krönert (13./34./42.), der gut und gerne im ersten Durchgang hätte dreifach treffen können. Dafür trat er als Vorlagengeber beim 3:0 in Erscheinung, als er sich bei einem Konter auf der linken Seite stark gegen Pascal Heene durchsetzte und per Außenrist dafür sorgte, dass Niklas Kern nur noch seinen Fuß hinhalten musste (72.). Die bereits 17. Vorlage für den Spielmacher, der addiert mit seinen drei Saisontoren, bereits 20 Torbeteiligungen auf dem Konto hat.
"Die machen´s schon echt gut", grinste Klöckner nach der Frage, wie wichtig das Offensiv-Trio, bestehend aus Niklas Kern, Luca Morlac und Leon Krönert, für das gesamte Team ist. Hintendran treten immer wieder die Angriffs-freudigen Sechser Maxim Andreutti und Lukas Wintermeier in Erscheinung. Über Außen nahm Tristan Hein Dietkirchens Kapitän Dennis Leukel aus dem Spiel. Brandon Dorth parierte zweimal glänzend (41./90.). "Die Jungs haben es teils echt gut gespielt", war Klöckner bis auf die Chancenverwertung rundum zufrieden. Besonders in der Verteidigung kann er personell derzeit (fast) aus dem Vollen schöpfen. Ausnahme: Vize-Kapitän Samuel Baltes fehlt weiterhin mit einer komplizierten Muskelverletzung.
"Momentan nutzt jeder die Chance, die er bekommt", betont er. Ein Beispiel: Silas Gerstberger. Gegen den Türkischen SV als zentraler Innenverteidiger der Dreierkette überzeugt, spielte er auch gegen Dietkirchen fehlerfrei. Und hatte beim 1:0 zudem seine Finger im Spiel: Dieser nahm sich einen Bodenabstoß und schlug diesen lang auf Morlac, der - ähnlich wie Krönert beim 3:0 - Kern den Ball maßgeblich auf die Linie legte (16.). Auch beim 2:0 war Morlac der Wegbereiter, indem er bei einem Konter auf Kapitän Andreutti ablegte, der aus zentraler Position überlegt einschob (63.).
"Wir sind super glücklich, es war wichtig, nach dem Sieg letzte Woche nachzulegen", erwartet Klöckner bis zur Winterpause dennoch schwere Spiele. Angefangen mit dem Auswärtsspiel am kommenden Sonntag (14 Uhr) bei den SF/BG Marburg. Bei den beiden Langzeitverletzten Adrian Schulze Solano (Leiste) und Jafet Redai (Schambeinentzündung) geht er von einem Comeback frühstens im neuen Jahr aus.