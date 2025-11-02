Trotz Chancenwucher: TuS Hornau schlagen Dietkirchen souverän

"Die machen´s schon echt gut", grinste Klöckner nach der Frage, wie wichtig das Offensiv-Trio, bestehend aus Niklas Kern, Luca Morlac und Leon Krönert, für das gesamte Team ist. Hintendran treten immer wieder die Angriffs-freudigen Sechser Maxim Andreutti und Lukas Wintermeier in Erscheinung. Über Außen nahm Tristan Hein Dietkirchens Kapitän Dennis Leukel aus dem Spiel. Brandon Dorth parierte zweimal glänzend (41./90.). "Die Jungs haben es teils echt gut gespielt", war Klöckner bis auf die Chancenverwertung rundum zufrieden. Besonders in der Verteidigung kann er personell derzeit (fast) aus dem Vollen schöpfen. Ausnahme: Vize-Kapitän Samuel Baltes fehlt weiterhin mit einer komplizierten Muskelverletzung.

Silas Gerstberger überzeugte auch gegen Dietkirchen als zentraler Innenverteidiger

"Momentan nutzt jeder die Chance, die er bekommt", betont er. Ein Beispiel: Silas Gerstberger. Gegen den Türkischen SV als zentraler Innenverteidiger der Dreierkette überzeugt, spielte er auch gegen Dietkirchen fehlerfrei. Und hatte beim 1:0 zudem seine Finger im Spiel: Dieser nahm sich einen Bodenabstoß und schlug diesen lang auf Morlac, der - ähnlich wie Krönert beim 3:0 - Kern den Ball maßgeblich auf die Linie legte (16.). Auch beim 2:0 war Morlac der Wegbereiter, indem er bei einem Konter auf Kapitän Andreutti ablegte, der aus zentraler Position überlegt einschob (63.).

Klöckner: Wichtig, nach dem Sieg gegen den Türkischen SV nachzulegen

"Wir sind super glücklich, es war wichtig, nach dem Sieg letzte Woche nachzulegen", erwartet Klöckner bis zur Winterpause dennoch schwere Spiele. Angefangen mit dem Auswärtsspiel am kommenden Sonntag (14 Uhr) bei den SF/BG Marburg. Bei den beiden Langzeitverletzten Adrian Schulze Solano (Leiste) und Jafet Redai (Schambeinentzündung) geht er von einem Comeback frühstens im neuen Jahr aus.