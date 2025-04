Trotz Chancenwucher: Pannesheide dominiert und siegt deutlich

In einer über 90 Minuten einseitigen Partie übernahm Pannesheide gleich zu Beginn das Heft des Handelns. Folgerichtig traf Jacob nach feiner Flanke von Schloemer bereits früh per Kopf (9.). Der formstarke Flügelspieler, der nach gut einer halben Stunde frei vor Lehmann auf 2:0 stellte (33.), hätte bereits zuvor die Führung ausbauen müssen, scheiterte jedoch am Gästetorwart (14.) sowie an den eigenen Nerven (22.). Zudem hatten Grivet Talocia nach Hereingaben von rechts (23. und 31.) sowie Wunderlich per Kopf (38.) weitere gute Gelegenheiten. Auch die Distanzversuche des wiedergenesenen Geerkens verfehlten ihr Ziel nur knapp (17., 28. und 41.). Verlautenheide hingegen fand offensiv so gut wie gar nicht statt, die einzige halbwegs gefährliche Situation resultierte aus einer Rückgabe von Janßen, der seinen eigenen Torwart prüfte (44.). Auch von einem Platzregen, der den Kunstrasen auf der Forensberger Straße kurzzeitig aufgrund der großen Wassermassen überforderte, konnten die Gäste nicht zu ihrem Vorteil nutzen.

Auch in Halbzeit zwei änderte sich zunächst nichts am einseitigen Spielverlauf, auch wenn die Grenzwacht nun zu etwas weniger Gelegenheiten kam. Letzte Zweifel am Heimerfolg räumte dann schließlich Wunderlich nach gut einer Stunde aus der Welt (61.). Die Gastgeber nahmen nun 1-2 Gänge raus, ohne dabei die Kontrolle abzugeben. Vielmehr hätten Jacob nach Hereingabe von Geerkens (63.) und Napieralski, der nur den Pfosten traf (68.), das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben können, wenn nicht sogar müssen. Stattdessen traf Hemforth mit dem einzigen Schuss der Gäste auf das Tor per Freistoß die Latte, von der der Ball an Neffkes Rücken und anschließend ins Tor prallte (77.). Da Napieralski einen Stoppfehler von Lehmann nur zwei Minuten später eiskalt ausnutzte (79.), keimte bei Verlautenheide keine neue Hoffnung auf eine Aufholjagd auf. Den Schlusspunkt setzte schließlich der starke Schloemer, der 3 Abwehrspieler austanzte und trocken zum 5:1-Endstand vollendete.