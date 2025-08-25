Trotz Chancenwucher gelingt Nettetal der ideale Saisonstart

„Es war kein einfaches Spiel. Velbert stand sehr tief und das kann gefährlich sein, wenn am Ende dann doch ein langer Ball durchkommt. Mit dem Sieg bin ich natürlich zufrieden, denn er ist absolut verdient. Wir haben das ganze Spiel dominiert, müssen aber natürlich das zweite Tor schon in der ersten Halbzeit machen. Im zweiten Durchgang hatten wir dann weitere gute Chancen“, sagte Trainer Kemal Kuc.

Am kommenden Sonntag sind die Nettetaler beim letztjährigen Tabellendritten FC Kosova gefordert. Eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe, bei der man vor allem den Ex-Jüchener Fatlum Ahmeti nicht zur Entfaltung kommen lassen darf. Anstoß der Partie ist um 15.30 im Stadion Benrath.