Trotz Chancenwucher gelingt Nettetal der ideale Saisonstart

Union Nettetal ist optimal in die neue Spielzeit gestartet. Nach dem 5:0-Auftaktsieg vergangene Woche gegen Neuss-Gnadental folgte nun im ersten Landesliga-Heimspiel ein 1:0-Erfolg über TVD Velbert.
Trotz des knappen Ergebnisses waren es vor allem die Nettetaler, die offensiv fast ausschließen das Spielgeschehen beherrschten. Von den Gästen aus Velbert kam hingegen kaum Gefahr. Nettetals Torwart Moritz Kostfeld blieb somit größtenteils beschäftigungslos und musste nicht ernsthaft eingreifen. Dennoch blieb das Spiel schlussendlich bis zum Ende offen, weil es den Nettetalern an der nötigen Durchschlagskraft oder Präzision im Abschluss fehlte. Zwar ließen die Spieler den Ball in den eigenen Reihen gezielt und ruhig laufen, doch dann war es eben das Tor, was nicht fallen wollte.
So war es gleich zu Beginn Branimir Galic (6.), der den Ball aus guter Position über das Tor setzte. Nur wenige Augenblicke später scheiterte Mats Platen (8.) an Velberts Torwart Fabian Müske. Spätestens in der 19. Minute hätte es dann 1:0 stehen müssen: Nach Foulspiel an Phillip Spickenbaum schoss Galic jedoch Torwart Müske an. Sechs Minuten später lief es besser aus Union-Sicht: Galic erzielte mit seinem dritten Saisontreffer das 1:0. Vorausgegangen war ein langer Einwurf von Kapitän Pascal Schellhammer zu Platen, der das Spielgerät dann weiter an Galic gab.
Auch nach Wiederanpfiff änderte sich nichts am Spielverlauf. Offensiv waren es erneut die Nettetaler, die aufs Tor drückten. Sie blieben im Abschluss allerdings glücklos. Einer Großchance von Platen (53.) folgten weitere gute Gelegenheiten. So erreichte in den Schlussminuten beispielsweise ein Pass von der linken Seite den gut positionierten Tomi Alexandrov im Strafraum nicht. Unter dem Strich schaukelten die Nettetaler den Sieg aber sicher über die Zeit, weil die Mannschaft erneut defensiv sicher und kompakt stand. Die Abwehrarbeit ist derzeit das Prunkstück des Teams. Vorne hat die Mannschaft dagegen noch deutlich Luft nach oben.
„Es war kein einfaches Spiel. Velbert stand sehr tief und das kann gefährlich sein, wenn am Ende dann doch ein langer Ball durchkommt. Mit dem Sieg bin ich natürlich zufrieden, denn er ist absolut verdient. Wir haben das ganze Spiel dominiert, müssen aber natürlich das zweite Tor schon in der ersten Halbzeit machen. Im zweiten Durchgang hatten wir dann weitere gute Chancen“, sagte Trainer Kemal Kuc.
Am kommenden Sonntag sind die Nettetaler beim letztjährigen Tabellendritten FC Kosova gefordert. Eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe, bei der man vor allem den Ex-Jüchener Fatlum Ahmeti nicht zur Entfaltung kommen lassen darf. Anstoß der Partie ist um 15.30 im Stadion Benrath.