Trotz Chancenwucher: Erdweg gewinnt verdient in Röhrmoos

Nach vielen Unentschieden feiern die Erdweger endlich wieder einen Sieg. – Foto: Franziska B.

Nach der bitteren 1:6-Niederlage aus der Vorwoche wollte die SpVgg Erdweg beim Tabellenletzten Röhrmoos-Großinzemoos unbedingt eine Reaktion zeigen – und das gelang über weite Strecken auch. Zwar geht es tabellarisch für die Erdweger in dieser Saison um nicht mehr viel, dennoch bleibt der Fokus hoch. Gleichzeitig richtet sich der Blick bereits auf die kommende Spielzeit: Seit mehreren Wochen werden vermehrt A-Jugendspieler integriert, um frühzeitig Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln und die Entwicklung der jungen Mannschaft weiter voranzutreiben.

Trotz der spielerischen Überlegenheit zeigte sich erneut ein bekanntes Muster dieser Saison: Durch einen individuellen Fehler brachte man den Gegner selbst zurück ins Spiel. Nach einem langen Ball tauchte ein Röhrmooser Angreifer plötzlich im Strafraum auf und wurde unnötig zu Fall gebracht – Elfmeter. Erdweg hatte in dieser Szene jedoch Glück, denn der Strafstoß wurde vergeben.

Der Kunstrasen in Röhrmoos spielte Erdweg dabei in die Karten. Das schnelle Geläuf passte gut zum eigenen Kombinationsspiel. Von Beginn an kontrollierte die SpVgg das Geschehen mit viel Ballbesitz, aggressivem Angriffspressing und gefälligem Kombinationsspiel. Immer wieder wurde das Spiel sauber über die Flügel aufgebaut oder mit diagonalen Verlagerungen geöffnet. Die Gastgeber blieben offensiv fast ausschließlich über lange Bälle gefährlich.

Ansonsten spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in der Hälfte der Gastgeber ab. Erdweg kombinierte gefällig bis an den Strafraum, ließ im letzten Drittel jedoch erneut die letzte Konsequenz vermissen.

Chancen im Minutentakt – Stegmair erlöst Erdweg

Nach der Pause erhöhte Erdweg nochmals den Druck und erspielte sich nun zahlreiche Großchancen. Benjamin Trinkl hätte die Führung gleich doppelt erzielen müssen, verzog jedoch jeweils aus rund sieben Metern zentral vor dem Tor über den Kasten. Kurz darauf kam Sebastian Felbermeier nach einer Ecke im Fünfmeterraum frei zum Abschluss, setzte den Ball aber ebenfalls über das Tor.

Auch über die Außenbahnen erspielte sich Erdweg immer wieder gute Situationen, spielte diese jedoch häufig unsauber zu Ende. Das Spiel hätte zu diesem Zeitpunkt längst entschieden sein müssen.

Eine Aktion funktionierte schließlich doch mustergültig: Arzberger wurde über die linke Seite geschickt, zog nach innen und steckte stark auf Stefan Stegmair durch. Der blieb im Eins-gegen-Eins vor dem Torwart cool und vollendete zur verdienten Führung.

Späte Spannung trotz klarer Überlegenheit

Trotz der Dominanz blieb das Spiel bis zum Schluss offen. In der 90. Minute bekam Röhrmoos nochmals einen gefährlichen Freistoß aus zentraler Position rund 16 Meter vor dem Tor zugesprochen. Der Ball ging jedoch über das Tor, sodass Erdweg am Ende einen verdienten Auswärtssieg feiern konnte.

Fazit

Die SpVgg Erdweg zeigte die erhoffte Reaktion auf die deutliche Niederlage der Vorwoche. Spielerisch war es über weite Strecken ein sehr ansehnlicher Auftritt mit viel Kontrolle, gutem Pressing und zahlreichen Chancen. Lediglich die Chancenverwertung verhinderte einen deutlich höheren Sieg. Gleichzeitig zeigte die junge Mannschaft erneut, welches Potenzial bereits in ihr steckt – auch mit Blick auf die kommende Saison.