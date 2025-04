Trotz Chancenwucher: Eichenau beschenkt sich zu Ostern selbst

Der FC Eichenau hat wichtige Big Points im Abstiegskampf gesammelt. Am Osterwochenende holte der FCE aus den beiden Spielen vier Zähler.

Die Unterpfaffenhofener Führung durch Michael Winter (22.) glich Moritz Sander mit einem sehenswerten 25-Meter-Knaller ins Kreuzeck postwendend aus (25.). In der Folge übernahmen die Hausherren die Spielkontrolle. Einige hochkarätige Einschussmöglichkeiten ließen die Starzelbacher ungenutzt, Nico Stotz und Marco Bayer verpassten zehn Minuten vor dem Pausenpfiff des souveränen Schiedsrichters Önder Kücük (Fürstenfeldbruck) die Eichenauer Führung.

Eichenau – Zwei Tage nach dem 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen Jahn Landsberg gewannen die Starzelbacher gegen den SC Unterpfaffenhofen mit 2:1 (1:1). Sechs Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone nun fünf Punkte. Während sich FCE-Spielertrainer Sebastian Schmeiser am Montag nach der Oster-Ausbeute sichtlich zufrieden zeigte, war die Stimmungslage bei Unterpfaffenhofens Martin Buch ganz anders. Der SCU-Coach prangerte die Einstellung seiner Mannschaft an. Mut- und herzlos sei der Auftritt gewesen. Vor allem einige Spieler, die „den Mund aufreißen, wenn sie nicht spielen und heute ran durften, haben mich enttäuscht“, schimpfte Buch.

Nach der Pause scheiterten erneut Stotz (53.), James Phebey (54.) und Georg Jackes (68.). Dass es nicht das vierte 1:1-Unentschieden in Folge wurde, war einer Willensleistung von Mentalitätsmonster Nico Stotz geschuldet. Der 26-jährige Sturmtank blieb nach 78 Minuten eiskalt und vollstreckte zum Siegtreffer. Über die gesamte Spielzeit gesehen war der Eichenauer Sieg hochverdient.

Auch am Karsamstag wäre ein Dreier möglich gewesen. Doch gegen Jahn Landsberg saß nur eine der zahlreichen Einschussmöglichkeiten. Das Auslassen der zahlreichen Torchancen sei ein großes Manko, meinte Schmeiser. Aber zumindest erspiele man sich die Chancen. Positiv: Wie am Montag stand auch am Samstag die Defensive um Schlussmann Tim Koslitz-Ott felsenfest. Lediglich beim 0:1 durch Yannik Dillinger (31.) war die FCE-Hintermannschaft kurz unsortiert.

Vor der Pause ließen Daniel Städtler und Georg Jackes, nach Wiederbeginn Florian Lindner, Nick Sander und nochmals Städtler beste Möglichkeiten ungenutzt. So musste für den Ausgleich eine Standardsituation herhalten. Vom Elferpunkt traf Nico Stotz (58.). Zuvor wurde Florian Lindner elferreif zu Fall gebracht. (Dirk Schiffner)