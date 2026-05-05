Trotz Chancenüberschuss: Forstern kommt nicht über Remis hinaus

Forstern - Theuern – Foto: Hermann Weingartner

Denn nach der frühen Führung durch Veronika Auer – Theuerns Keeperin bekam einen Freistoß von Lena Greimel nicht wirklich zu fassen, woraufhin die FCF-Torjägerin im Nachsetzen zum 1:0 einschob (12.) – hatte es aus Sicht von Forstern-Coach Jan Strehlow über 90 Minuten hinweg noch genügend weitere klare Möglichkeiten für seine Mannschaft gegeben. „Jeder Stürmer hatte mindestens eine Eins-gegen-eins-Situation mit der Torhüterin“, erinnert sich der Übungsleiter, der auch von etlichen Distanzschüssen von Auer berichten konnte. Zudem wurde ein Kopfball von Viola Leibold in Halbzeit eins stark pariert.

Mit dem 1:1-Unentschieden gegen den TSV Theuern mussten die Fußballerinnen aus Forstern erstmals in der laufenden Bayernliga-Saison eine Punkteteilung hinnehmen. Dass es vor heimischer Kulisse dabei erneut nicht für einen Sieg gereicht hat, lag derweil aber nicht unbedingt an der Leistung der Gäste. Vielmehr fehlte es den Forsternerinnen einfach an der nötigen Treffsicherheit.

Forstern muss das erste Mal in der Bayernliga ein Remis hinnehmen

Entsprechend sei die Heimelf, die sich einen Großteil der Zeit in der gegnerischen Hälfte aufhielt, spielerisch überlegen gewesen, wobei der FCF-Trainer insbesondere das im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Ruderting deutlich gelungenere Flachpassspiel lobte. Insgesamt war das Match jedoch vor allem „geprägt von gutem Willen, aber nicht von guter Technik“. So habe die TSV-Auswahl „kaum Gegenwehr geleistet“, die eigenen Standards ungenutzt gelassen und sich in der Offensive nur selten in Szene gesetzt. „Wenn, haben wir sie eingeladen“, fasst daher Strehlow zusammen. Zu Beginn seien seiner Truppe, die mit einer mutigen jungen Abwehrkette agierte, nämlich noch einige Fehler unterlaufen.

Die besseren Chancen erspielte sich Theuern allerdings trotzdem erst in den zweiten 45 Minuten, in denen auf beiden Seiten ein zunehmender „Kampf um die Kräfte“ ausgebrochen war. Neben einem gefährlichen Lattentreffer durften die Gäste deshalb auch den späten Ausgleich feiern: Im Anschluss an einen Eckball drückte Amelie Rank das Leder im Fünfmeterraum über die Linie (83.).

„Wenn du die Tore vorne nicht machst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du sie hinten kassierst“, lautete folglich das Fazit von Strehlow.