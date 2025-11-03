Trotz Chancenplus: SV Bruckmühl verliert Kellerduell gegen Saaldorf

Zum Rückrunden-Auftakt musste sich der SV Bruckmühl dem SV Saaldorf geschlagen geben.
Am 16. Spieltag unterlag der SVB im Kellerduell mit 0:1.
Bruckmühl – Passend zu Halloween musste der SV Bruckmühl mal wieder erleben, wie
grausam Fußball sein kann und, dass am Ende nicht immer die überlegenere Mannschaft
gewinnt. Der SVB musste am Freitagabend zum Rückrunden-Auftakt eine bittere 0:1-
Niederlage im Kellerduell gegen den SV Saaldorf hinnehmen.
Saaldorf setzte in der Offensive weitestgehend darauf, nach Ballgewinnen im
Mittelfeldzentrum schnell in die Tiefe zu kommen. Nur einmal wurden die Gäste dadurch in
der ersten Hälfte jedoch wirklich gefährlich. Die Umschaltsituation führte allerdings zum
entscheidenden Treffer an diesem Abend.
Nach 17 Minuten wurde Markus Rehl mit einem hohen Ball geschickt und traf aus halbrechter
Position ins lange Eck. Im Zweikampf zuvor hatte SVB-Innenverteidiger Thomas Mühlhamer
einen Schubser bekommen. Der Schiedsrichter ließ weiterspielen – eine durchaus vertretbare
Entscheidung.
Das sah auch Trainer Mike Probst so: „Bei dem Rempler kann man Foul pfeifen, muss man
aber nicht. Es war eine Fifty-Fifty-Entscheidung. Die Spielführung des Schiedsrichters hat aber
gezeigt, dass er nicht bei jedem Klacks pfeift. Darauf muss man sich halt dementsprechend
einstellen.“
Auch mit der gesamten Entstehung des Gegentores war Probst nicht einverstanden: „Das war
insgesamt zu billig. Wir wussten genau, wie sie spielen werden und haben explizit davor
gewarnt. Das ist ein ganz einfaches Spielmittel. Genauso sind im Hinspiel auch zwei Treffer
gefallen.“
Bruckmühl fand im ersten Spielabschnitt selbst nur schwer ins Spiel. Die einzige Torchance
gab es kurz vor dem Pausenpfiff. Kapitän Patrick Kunze, der zum 200. Mal für die „Erste“
auflief, rutschte am zweiten Pfosten in eine Hereingabe von der rechten Seite, setzte den Ball
jedoch aus kurzer Distanz am Tor vorbei.
Probst, der wieder an der Seitenlinie stand, zeigte sich dementsprechend überhaupt nicht
zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Hälfte: „Wir dürfen es uns nicht
erlauben, so eine Halbzeit abzuliefern. Die gibt es absolut zu kritisieren. Das geht nicht und war
eindeutig zu wenig. Wir haben unseren Matchplan nicht umgesetzt und zu wenig gearbeitet.
Wir haben kaum Zweikämpfe und zweite Bälle gewonnen. Dann ist es schwierig, was zu
erreichen.“
Das Trainerteam stellte in der Pause taktisch um. In der Folge waren die Hausherren klar
spielbestimmend und erspielten sich mehrere aussichtsreiche Tormöglichkeiten, konnten diese
jedoch allesamt nicht verwerten.
Kunze tauchte nach einem hohen Ballgewinn alleine vor dem Saaldorfer Tor auf, schloss jedoch
zu überhastet ab und zielte genau auf Gäste-Torwart Thomas Kern. Nur wenig später verfehlte
ein Kopfball sein Ziel knapp. Gerhard Stannek setzte den Ball kurz darauf nach einem Querpass
im Sechzehner drüber.
Zuvor hätte der SVS die Partie mit seinem einzigen Torschuss im zweiten Durchgang allerdings
bereits vorzeitig entscheiden können. Ein Offensivspieler lief alleine auf SVB-Keeper
Maximilian Gröbmeyer, der im ganzen Spiel erneut nicht einmal eingreifen musste, zu, rutschte
aber beim Abschluss aus und setzte den Ball so am Tor vorbei.
In der absoluten Schlussphase warf Bruckmühl alles nach vorne. Das Spielgerät wollte jedoch
nicht ins Tor. Lukas Steidl setzte sich an der Strafraumgrenze durch und zog wuchtig ab. Kern
lenkte den Ball über das Tor. Die nachfolgende Ecke zog der eingewechselte Luca Piga, der
sein Comeback feierte, direkt aufs Tor. Erneut war der SVS-Schlussmann im letzten Moment
zur Stelle.
„Am Ende haben wir das Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Die hat uns wahrscheinlich
mindestens ein Unentschieden gekostet. Wir müssen über 90 Minuten auf dem Platz stehen und
nicht nur in der zweiten Hälfte, die in Ordnung war und in der wir durchaus unsere
Möglichkeiten hatten“, ärgerte sich Probst.
Damit beendet der SV Bruckmühl die drei richtungsweisenden Kellerduelle in Folge mit einem
Sieg sowie zwei bitteren Niederlagen und somit, vor allem aufgrund der Spielverläufe, „mit zu
wenig Punkten“. (Alexander Nikel)
