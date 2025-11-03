Trotz Chancenplus: SV Bruckmühl verliert Kellerduell gegen Saaldorf

Zum Rückrunden-Auftakt musste sich der SV Bruckmühl dem SV Saaldorf geschlagen geben. Am 16. Spieltag unterlag der SVB im Kellerduell mit 0:1.

Bruckmühl – Passend zu Halloween musste der SV Bruckmühl mal wieder erleben, wie grausam Fußball sein kann und, dass am Ende nicht immer die überlegenere Mannschaft gewinnt. Der SVB musste am Freitagabend zum Rückrunden-Auftakt eine bittere 0:1- Niederlage im Kellerduell gegen den SV Saaldorf hinnehmen.

Saaldorf setzte in der Offensive weitestgehend darauf, nach Ballgewinnen im Mittelfeldzentrum schnell in die Tiefe zu kommen. Nur einmal wurden die Gäste dadurch in der ersten Hälfte jedoch wirklich gefährlich. Die Umschaltsituation führte allerdings zum entscheidenden Treffer an diesem Abend.

Nach 17 Minuten wurde Markus Rehl mit einem hohen Ball geschickt und traf aus halbrechter

Position ins lange Eck. Im Zweikampf zuvor hatte SVB-Innenverteidiger Thomas Mühlhamer

einen Schubser bekommen. Der Schiedsrichter ließ weiterspielen – eine durchaus vertretbare

Entscheidung.

Gegentor war für SVB-Trainer Mike Probst „zu billig“

Das sah auch Trainer Mike Probst so: „Bei dem Rempler kann man Foul pfeifen, muss man

aber nicht. Es war eine Fifty-Fifty-Entscheidung. Die Spielführung des Schiedsrichters hat aber

gezeigt, dass er nicht bei jedem Klacks pfeift. Darauf muss man sich halt dementsprechend

einstellen.“

Auch mit der gesamten Entstehung des Gegentores war Probst nicht einverstanden: „Das war

insgesamt zu billig. Wir wussten genau, wie sie spielen werden und haben explizit davor

gewarnt. Das ist ein ganz einfaches Spielmittel. Genauso sind im Hinspiel auch zwei Treffer

gefallen.“

Erste Halbzeit des SV Bruckmühl war „eindeutig zu wenig“

Bruckmühl fand im ersten Spielabschnitt selbst nur schwer ins Spiel. Die einzige Torchance

gab es kurz vor dem Pausenpfiff. Kapitän Patrick Kunze, der zum 200. Mal für die „Erste“

auflief, rutschte am zweiten Pfosten in eine Hereingabe von der rechten Seite, setzte den Ball

jedoch aus kurzer Distanz am Tor vorbei.

Probst, der wieder an der Seitenlinie stand, zeigte sich dementsprechend überhaupt nicht

zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Hälfte: „Wir dürfen es uns nicht

erlauben, so eine Halbzeit abzuliefern. Die gibt es absolut zu kritisieren. Das geht nicht und war

eindeutig zu wenig. Wir haben unseren Matchplan nicht umgesetzt und zu wenig gearbeitet.

Wir haben kaum Zweikämpfe und zweite Bälle gewonnen. Dann ist es schwierig, was zu

erreichen.“

Patrick Kunze kann Jubiläum nicht krönen

Das Trainerteam stellte in der Pause taktisch um. In der Folge waren die Hausherren klar

spielbestimmend und erspielten sich mehrere aussichtsreiche Tormöglichkeiten, konnten diese

jedoch allesamt nicht verwerten.

Kunze tauchte nach einem hohen Ballgewinn alleine vor dem Saaldorfer Tor auf, schloss jedoch

zu überhastet ab und zielte genau auf Gäste-Torwart Thomas Kern. Nur wenig später verfehlte

ein Kopfball sein Ziel knapp. Gerhard Stannek setzte den Ball kurz darauf nach einem Querpass

im Sechzehner drüber.

SV Bruckmühl gelingt Ausgleich nicht mehr

Zuvor hätte der SVS die Partie mit seinem einzigen Torschuss im zweiten Durchgang allerdings

bereits vorzeitig entscheiden können. Ein Offensivspieler lief alleine auf SVB-Keeper

Maximilian Gröbmeyer, der im ganzen Spiel erneut nicht einmal eingreifen musste, zu, rutschte

aber beim Abschluss aus und setzte den Ball so am Tor vorbei.

In der absoluten Schlussphase warf Bruckmühl alles nach vorne. Das Spielgerät wollte jedoch

nicht ins Tor. Lukas Steidl setzte sich an der Strafraumgrenze durch und zog wuchtig ab. Kern

lenkte den Ball über das Tor. Die nachfolgende Ecke zog der eingewechselte Luca Piga, der

sein Comeback feierte, direkt aufs Tor. Erneut war der SVS-Schlussmann im letzten Moment

zur Stelle.

Erste Hälfte „hat uns mindestens ein Unentschieden gekostet“

„Am Ende haben wir das Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Die hat uns wahrscheinlich

mindestens ein Unentschieden gekostet. Wir müssen über 90 Minuten auf dem Platz stehen und

nicht nur in der zweiten Hälfte, die in Ordnung war und in der wir durchaus unsere

Möglichkeiten hatten“, ärgerte sich Probst.

Damit beendet der SV Bruckmühl die drei richtungsweisenden Kellerduelle in Folge mit einem

Sieg sowie zwei bitteren Niederlagen und somit, vor allem aufgrund der Spielverläufe, „mit zu

wenig Punkten“. (Alexander Nikel)