Trotz Chancenplus: SpVgg Attenkirchen verliert Derby gegen Schwaig

Hätten zur Halbzeit mit 3:0 führen können: die Attenkirchener Fußballerinnen um Eva Lachner (in Gelb). – Foto: Michalek

Die SpVgg Attenkirchen dominierte die erste Halbzeit klar. Doch nach der Pause machte der FC Schwaig die Tore zum 2:0-Sieg.

„Wir haben es versäumt, die Tore zu machen, und den Sieg letztlich in der ersten Halbzeit liegen gelassen“, ärgerte sich SpVgg-Coach Christian Hobmeier angesichts des klaren Chancenübergewichts im Bezirksliga-Derby gegen den FC Schwaig. So kassierten die Gastgeberinnen aus Attenkirchen nach dem Seitenwechsel zwei vermeidbare Gegentreffer und mussten damit eine laut Trainer „unnötige“ 0:2 (0:0)-Niederlage hinnehmen.

Dabei hatte die Partie gut begonnen: In der fünften Minute scheiterte Eva Lachner nach einer Ecke aus spitzem Winkel. Zudem brachten Andrea Nieder und Anna Ziegltrum den Gegner bei weiteren Standardsituationen in Bedrängnis. „Zur Halbzeit kannst du deshalb schon mit 3:0 führen“, erklärte Hobmeier. Immerhin verfehlte auch Verena Kiermeier mit einem Distanzschuss nur knapp den Kasten des FCS.

Erst durch eine taktische Umstellung in der Pause gelang es den Schwaigerinnen, der Überlegenheit der SpVgg ein Ende zu setzen. Was der Coach auch bestätigte: „Ab da war es ein Abnutzungskampf im Mittelfeld.“ Insgesamt seien die Gäste in den entscheidenden Momenten einfach „kaltschnäuziger“ gewesen – und so vollstreckten Anna Schlehhuber (54.) sowie Lucy Hösl (70.) nach einem Konter zum 2:0-Endstand.

Entsprechend spiegle das Ergebnis keinesfalls den Spielverlauf wider, betonte Hobmeier, der sich mit Blick auf die starke Trainingswoche doch etwas mehr ausgerechnet hatte. Am Samstag (16 Uhr) steht dann bereits das nächste Highlightspiel an: Mit der SG Aßling/Grafing gastiert der Bezirksliga-Primus beim Tabellenfünften in Attenkirchen.