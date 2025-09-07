Trotz Chancenplus nur 1 Punkt – SV Kaisersbach II

Der SV Kaisersbach II zeigte am vergangenen Spieltag gegen den TSV Oberbrüden II eine enttäuschende Leistung und blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Trotz vereinzelter Chancen auf Seiten der Gastgeber war es insgesamt ein Rückschritt im Vergleich zur Vorwoche.

Die Mannschaft fand nur schwer ins Spiel und ließ über weite Strecken die nötige Konzentration und Konsequenz vermissen – sowohl in der Defensive als auch im Spiel nach vorne. Zwar war das Chancenverhältnis leicht auf Seiten des SVK, doch fehlte im letzten Drittel jegliche Durchschlagskraft. Zu viele einfache Fehler und Unruhe im Spielaufbau verhinderten ein strukturiertes Angriffsspiel.

Nach dieser schwachen Vorstellung ist klar: Gegen den TSV Schmiden II muss eine deutliche Leistungssteigerung her. Dort gilt es, wieder mehr Mentalität auf den Platz zu bringen und vor allem die einfachen Dinge besser zu machen. Die Mannschaft steht nun in der Pflicht, eine Reaktion zu zeigen und endlich wieder dreifach zu punkten.