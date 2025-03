Trotz Chancenplus: Hornau holt in Unter-Flockenbach nur einen Punkt

Unter-Flockenbach. Wieder kein Sieg für die TuS Hornau in der Hessenliga. Bei Mitaufsteiger SV Unter-Flockenbach stand am Ende ein 1:1 zu Buche - bei dem für die Turn- und Sportfreunde viel mehr drin gewesen ist. "Ein großes Kompliment an die Mannschaft, wie sie auch nach Rückständen zurückkommt", sagt Co-Trainer Jan Schmitt, der aber anerkennen muss: "Uns fehlt oftmals einfach die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor."

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Nach der 0:3-Heimniederlage gegen Eintracht Stadtallendorf am vergangenen Wochenende musste das TuS-Trainerteam um Cheftrainer Andreas Klöckner unter anderem auf die beiden Innenverteidiger Noah Dietze (Knöchelblessur) und Nikola Schulze Solano (angeschlagen, kam gegen Spielende in die Partie) in der Startelf verzichten. "Ingesamt war es kein schönes Spiel von beiden Seiten", sah Co-Trainer Jan Schmitt in der ersten Halbzeit ein Chancenplus seiner Mannen. Maxim Andreutti scheiterte im Eins-gegen-Eins gegen SVU-Keeper Marcel Petrinec - Hendrik Sexauer scheiterte nach indirektem Freistoß, nachdem Petrinec nach Rückpass fälschlicherweise den Ball in die Hand genommen hatte.