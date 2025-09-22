Trotz Chancenplus bleibt Untermenzing punktlos in Gerolfing

Die mangelhafte Chancenverwertung in der 1. Halbzeit wurde Untermenzing in Gerolfing zum Verhängnis. Während die Blau-Roten zahlreiche hochkarätige und gut herausgespielte Möglichkeiten ungenutzt ließen, zeigte sich Gerolfing vor dem Untermenzinger Gehäuse eiskalt und nutzte seine Chancen mit maximaler Effizienz.

Trotz engagierter Offensivaktionen gelang es Schönberger’s Team nicht, diese in ausreichend Zählbares umzumünzen. Nur Standardsituationen brachten Untermenzing auf die Anzeigetafel: Klein und Rduch verwandelten souverän und betrieben damit zumindest Ergebniskosmetik. Nur ein kleiner Trost für Untermenzing.