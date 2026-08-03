Trotz Brisevac-Abschied: Brauweiler sieht sich gut aufgestellt

Cheftrainer Bilgin will an der vergangenen Saison anknüpfen – Foto: Nick Förster

Der SV Grün-Weiß Brauweiler gehörte in der vergangenen Saison zu den positiven Überraschungen der Landesliga. Lange mischte die Mannschaft im Aufstiegsrennen mit und musste sich am Ende mit Rang drei zufriedengeben. Vor dem Start in die neue Spielzeit läuft die Vorbereitung auf Hochtouren. Cheftrainer Tuna Bilgin zog im Gespräch mit FuPa ein erstes Fazit, sprach über die vergangenen Wochen, die Kaderplanung und ordnete die Favoritenrolle in der Liga ein.

"Wir haben am 14.07. mit der Vorbereitung begonnen. Da die Jungs in den zwei Wochen davor bereits Laufeinheiten absolviert haben, hatten wir zum Start der Vorbereitung eine gute Grundlage, um eine gewisse Intensität zu fahren", verriet Bilgin. Weiter führte er aus: "Unser Fokus lag in den ersten Einheiten darauf, die neuen Spieler in unsere Abläufe zu integrieren und vor allem an unserem Spiel gegen den Ball zu arbeiten. Ich denke, bisher können wir mit den ersten drei Wochen zufrieden sein. Leider mussten wir verletzungsbedingt schon auf einige Spieler verzichten und waren durch die fehlenden Urlauber personell teilweise dünn besetzt."

Seit dem 14. Juli befindet sich der Landesligist in der Vorbereitung. Bereits vor dem offiziellen Trainingsauftakt hatten die Spieler individuelle Laufeinheiten absolviert, sodass die Mannschaft direkt mit einer hohen Intensität arbeiten konnte.

Die vergangene Saison bleibt in Brauweiler in positiver Erinnerung. Über weite Strecken gehörte der SV Grün-Weiß zu den stärksten Mannschaften der Liga und kämpfte bis zum Schluss um den Aufstieg. Zwar blieb der Sprung in die Mittelrheinliga am Ende aus, dennoch überwiegt beim Cheftrainer der Stolz auf die gezeigten Leistungen.

Trotz der personellen Engpässe zeigte sich der Übungsleiter mit den ersten Wochen zufrieden. Auf einen ersten Treffer in einem Testspiel muss seine Mannschaft allerdings noch warten. Die bisherigen Testspiele (0:1 gegen den SC Kapellen-Erft und ein 0:3 gegen den 1. FC Monheim) gingen beide torlos verloren.

"Auch wenn die Enttäuschung über den verpassten Aufstieg zum Ende der Saison spürbar war, sind wir mit der letzten Saison natürlich zufrieden. Es gibt viel Positives, auf das wir zurückblicken können. Unter anderem sind wir zu Hause ungeschlagen geblieben und hatten gemeinsam mit Neunkirchen-Seelscheid die wenigsten Gegentore der Liga. Das haben wir uns in der letzten Saison erarbeitet. Wir wissen aber auch, dass die Ausgangslage in der kommenden Saison dadurch eine ganz andere sein wird", äußerte der Übungsleiter.

Brisevac-Abgang schmerzt

Auch auf dem Transfermarkt herrschte in diesem Sommer einiges an Bewegung. Da lange unklar war, in welcher Liga Brauweiler in der neuen Saison antreten würde, gestaltete sich die Kaderplanung schwierig. Mittlerweile ist diese jedoch abgeschlossen.

"Die Transferperiode war sehr intensiv und schwierig, da lange Zeit offen war, in welcher Liga wir spielen werden. Die Kaderplanung ist abgeschlossen und wir sind mit der personellen Situation zufrieden. Die neuen Jungs wurden super aufgenommen und haben sich bereits sehr gut eingelebt", erklärte Bilgin. Mit Benjamin Winnersbach, Mohamed Kotya-Fofana, Bandian Conde, Bang-Won Chot, Jones Bahoura, Adrian Szöke und Colin Greis konnte der SV den Kader weiter verstärken. Allen voran Szöke ist ein interessanter Zugang beim Landesligisten. Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte der Angreifer beim 1. FC Köln II in der Regionalliga. Mit zwölf Treffern in der Spielzeit 2018/19 machte er weiter auf sich aufmerksam. Es folgte ein Wechsel in die Eredivisie zu Heracles Almelo. Nach einigen Jahren Profifußball versucht der 28-Jährige nun sein Glück in Brauweiler.

"Unser Ziel war es, den Kader in der Breite so zu verstärken, dass wir Ausfälle besser kompensieren und Spiele von der Bank gezielter beeinflussen können. Das war vor allem in der Rückrunde der letzten Saison leider zu selten der Fall. Unser Top-Scorer aus der letzten Saison, Nick Brisevac, hat seine Karriere beendet. Das ist natürlich ein Abgang, den wir auf diesem Niveau nicht kompensieren können. Aber das macht uns vielleicht auch etwas unberechenbarer", erzählte der Chefcoach.

Mit dem Karriereende von Brisevac verliert Brauweiler seinen erfolgreichsten Scorer der vergangenen Spielzeit. Der Angreifer kam in der vergangenen Saison auf 30 Scorer (16 Treffer und 14 Vorlagen. Gleichzeitig setzt der Verein darauf, die Verantwortung künftig auf mehrere Schultern zu verteilen und durch einen breiter aufgestellten Kader Ausfälle besser auffangen zu können.

Bilgin sieht Endenich vorne

Im Kampf um die Meisterschaft hat der Trainer einen klaren Favoriten ausgemacht. Vor allem die Verstärkungen des FV Bonn-Endenich imponieren dem Übungsleiter.

"Für mich ist Bonn-Endenich der Top-Favorit auf die Meisterschaft und den Aufstieg. Bei der Qualität, die man dazugewonnen hat, wäre alles andere eine Überraschung. Auch Bad Honnef gehört für mich zum Favoritenkreis, weil es in der letzten Saison schon ein Top-Team mit einer guten Mischung aus Erfahrung und talentierten, jungen Spielern war und sich jetzt noch einmal verstärken konnte", sagte der Trainer. Er fügte noch hinzu: "Darüber hinaus ist Homburg-Nümbrecht natürlich immer eine Mannschaft, die man in der Liga auf dem Zettel haben sollte. Ein gewisses Potenzial für die eine oder andere Überraschung ist auf jeden Fall auch da."

Leistungen bestätigen

Nach dem starken dritten Platz soll Brauweiler auch in der kommenden Saison wieder eine gute Rolle spielen. Ein konkretes Tabellenziel möchte der Cheftrainer allerdings bewusst nicht ausgeben.

"Wir wollen versuchen, die Leistungen aus der vergangenen Saison zu bestätigen, wissen aber auch, welche Erwartungshaltung uns gut tut und welche nicht. Auch wenn wir etwas an Erfahrung verloren haben, bin ich davon überzeugt, dass wir in der Lage sein werden, jeden Gegner vor eine Aufgabe zu stellen. Wenn man mich jetzt fragt, würde ich sagen: Wir wollen versuchen, eine gute Rolle zu spielen – was auch immer das am Ende bedeutet", verriet Bilgin. Abschließend sagte er noch: "Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt komplett uninteressant. Viel wichtiger ist, dass wir versuchen, gute Leistungen auf den Platz zu bringen und ein Umfeld zu kreieren, das die bestmögliche Wahrscheinlichkeit für erfolgreichen Fußball bietet. Alles andere wird sich im Verlauf der Saison zeigen."

Mit einer eingespielten Mannschaft, gezielten Verstärkungen und einer weiterhin stabilen Defensive möchte der SV Grün-Weiß Brauweiler an die erfolgreiche Vorsaison anknüpfen. Gelingt es der Mannschaft erneut, ihre Heimstärke auszuspielen und die Ausfälle besser aufzufangen, dürfte der Landesligist auch in der kommenden Spielzeit wieder im oberen Tabellendrittel zu finden sein.