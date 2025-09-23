Die SpVg Schonnebeck geht gegen St. Tönis leer aus. – Foto: Jens Terhardt

Trotz Bosnjak-Rückkehr: SpVg Schonnebeck auch gegen St.Tönis erfolglos Oberliga Niederrhein: Die SpVg Schonnebeck kommt nach dem torlosen Remis gegen Aufsteiger Blau-Weiß Dingden auch am Wochenende nicht zum Torerfolg, gegen den SC St. Tönis verliert die Elf von Übungsleiter Dirk Tönnies schlussendlich mit 0:2. Der Cheftrainer sieht dabei allerdings keinen Grund zur Sorge, auch weil Sommer-Top-Zugang Niko Bosnjak wieder auf dem Platz steht.

Wie bereits in der in Vorsaison muss sich die SpVg Schonnebeck im direkten Duell mit dem SC St. Tönis geschlagen geben: Am sechsten Spieltag der Oberliga Niederrhein verliert die Elf von Chefcoach Dirk Tönnies mit 0:2 und fällt auf den vierten Tabellenrang zurück, während der Kontrahent aus St. Tönis - nach schwachem Saisonstart - seinen erst zweiten Saisondreier verbucht. Dennoch sieht Tönnies nach wie vor keinen Grund zur Sorge und betont im Gespräch mit FuPa Niederrhein allen voran die Entwicklungsfähigkeit der Mannschaft sowie die Rückkehr von Top-Stürmer Niko Bosnjak.

Bereits gegen Aufsteiger SV Blau-Weiß Dingden war die SpVg Schonnebeck zuletzt nicht zum Torerfolg gekommen, im Aufeinandertreffen mit dem SC St. Tönis mussten sich die Schwalben nun aufgrund zweier später Gegentreffer torlos geschlagen geben. Allerdings hatte die Begegnung aus Sicht der Grün-Weißen auch positives an sich, schließlich feierte Sturm-Zugang Niko Bonsjak nach langer Verletzungspause sein Comeback, was auch Cheftrainer Dirk Tönnies freut. Tönnies: „Enorm wichtig für unser Offensivspiel“

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis 0 2 Das Duell der beiden Vorjahres-Aufstiegsanwärter hatte wie erwartet einiges an Spannung zu bieten, immerhin blieb der Spielausgang bis zur Schlussphase offen. Doch in dieser waren es dann SC-Stürmer Morten Heffungs und der eingewechselte Maximilian Pohlig, die für die Entscheidung sorgten. Aus Sicht von SpVg-Coach Tönnies zwar bei Weitem kein unverdienter, aber durchaus bittere Spielverlauf: „Es war ein sehr ausgeglichenes und offenes Spiel. Zur Mitte der zweiten Halbzeit hin war dann klar, dass derjenige, der das erste Tor schießt am Ende auch gewinnt. Leider waren das nicht wir, St. Tönis hat uns genau in unserer stärksten Phase bestraft“, ordnet der 51-Jährige den Spielverlauf ein.

Dennoch kann Tönnies der Leistung seiner Mannschaft auch trotz der Niederlage viel positives abgewinnen, immerhin sei die taktische Umstellung mit Phillip Schmidt als Stoßstürmer „voll aufgegangen.“ Hinzu kommt die Rückkehr von Top-Zugang Bosnjak, der nach längerer Zwangspause immerhin zwanzig Minuten ran durfte. Letzter benötige zwar noch Zeit, sei allerdings „enorm wichtig für das Offensivspiel“ der Schwalben. Dass es am Ende - wie bereits am vorigen Spieltag - wiederholt nicht zum Torerfolg reichte, lässt Tönnies dabei kalt: „Dass wir jetzt zweimal in Folge nicht getroffen haben, ist nur eine Momentaufnahme. Wir lassen im Moment einfach das Quäntchen Glück vermissen“, erklärt der Coach und resümiert: „Wir stehen momentan viel besser dar, als wir vor der Saison zu diesem Zeitpunkt erwartet hätten. Ich glaube, dass wir mit unserer Entwicklung auf einem sehr guten Weg sind und in Zukunft dann auch wieder das Tor treffen.“ Pflichtaufgabe gegen Kleve